Порт в Пионерском разрешили строить

13 ноября 2017 года ФГУП «Росморпорт» получило разрешение на строительство объектов морской портовой инфраструктуры международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской области.

По информации предприятия, одновременно с разрешением были выданы разрешения на проведение работ по созданию двух искусственных земельных участков общей площадью 5,16 га.

В рамках проекта планируется построить причалы для приема круизных судов с максимальным пассажиропотоком через морской терминал в объеме 250 тыс. человек в год и максимальным грузопотоком в объеме до 80 тыс. единиц грузового транспорта в год.

В состав морского терминала войдут причальные сооружения, берегоукрепление, оградительные сооружения, два искусственных земельных участка, средства навигационного обеспечения, объекты пункта пропуска через государственную границу, здание пассажирского терминала, береговые сооружения и площадки. Кроме того, проектом запланировано проведение дноуглубительных работ.

Проект реализует ФГУП «Росморпорт» в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)».

Напомним, в конце октября предприятие объявило тендер на строительство терминала. Проект предусматривает строительство в числе прочего двух причалов общей длиной 725 м (один причал для круизных судов длиной до 317,25 м и осадкой до 8,3 м и второй для паромных судов длиной до 211,5 м и осадкой до 7,5 м), а также причала для судов портового флота.