Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Из Ворсино в Чэнду каждую неделю

    14.11.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • «РЖД Логистика» объявила о начале работы экспортного поезда с терминала Ворсино (Калужская область) в китайский Чэнду по расписанию. Товары российского производства будут отправляться в КНР каждую пятницу в 21:00.

    Торжественная отправка поезда 10 ноября была приурочена к официальному визиту делегации из Чэнду, в которую входили представители органов власти и бизнеса Китая. Следующий поезд отправится 17 ноября и далее будет следовать еженедельно.

    Напомним, «РЖД Логистика» запустила круговой жд маршрут Ворсино – Чэнду – Ворсино совместно с Российским экспортным центром. Поезд курсирует по круговому маршруту Ворсино – Чэнду – Ворсино через погранпереход Замын-Ууд (Монголия).

    По информации компании, железнодорожный сервис предоставляется с 5 апреля 2017 года в рамках проекта Российского экспортного центра по поддержке несырьевых экспортно-ориентированных компаний при транспортировке их грузов из России в Китай. В качестве меры поддержки государством предусмотрена частичная компенсация транспортных расходов российских экспортеров.

     

     

     

     

     

     

     

    91

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    АвтопромЖелезная дорогаИсторияКитай 12.10.2017 12 октября в истории транспортной отрасли
    1929 год. Конвенция по унификации правил международных воздушных перевозок, Варшава. 1982 год. Тойота представила новый седан Camry вместо […]
    0
    InterrailВеликобританияКитайКонтейнерный поезд 18.01.2017 Блок-трейн из Китая в Лондон
    Сегодня в Лондон на терминал Баркинг прибывает первый тестовый контейнерный поезд из Китая. Как сообщили SeaNews в InterRail […]
    0
    НазначенияРЖД ЛогистикаСобрание акционеровСовет директоровТоп-менеджмент 29.06.2017 Новый состав совета директоров РЖД Логистики
    Акционеры АО «РЖД Логистика» на своем годовом собрании, прошедшем 28 июня, избрали новый состав совета директоров компании. В […]
    0
    ЕвропаКазахстанКитайРефконтейнерРефперевозкиРоссияШелковый путь 28.02.2017 Умные рефконтейнеры
    Globe Tracker (GT) и KTZ Express запустят по маршруту Чунцин – Дуйсбург высокотехнологичные рефконтейнеры Smart UNIT45, сообщили SeaNews […]
    0
    ИмпортКитайКонтейнерный поездРЖД Логистика 20.09.2017 Обратный из Чэнду
    «РЖД Логистика» объявила о запуске регулярного контейнерного поезда из Чэнду (Китай) в Ворсино (Калужская область) в рамках «кругового» […]
    0
    WartsilaКитайСудостроение 20.06.2017 Шаг в сторону рынка специализированных судов
    Компания CSSC Wärtsilä Engine (CWEC), совместное предприятие Wartsila и Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), намерено ввиду продолжительного спада […]
    0
    2017АпрельВнешняя торговляИмпортКитайМайМартФевральЭкспортЯнварь 06.07.2017 Импорт и экспорт Китая
    По данным министерства коммерции КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 5 месяцев этого года достиг 1,56 трлн долларов. […]
    0
    2017АпрельИюньКитайКонтейнерооборотМайМартФевральЯнварь 25.07.2017 Китайские миллионы
    Суммарный контейнерооборот морских портов Китая составил по итогам первого полугодия 2017 года 101,7 млн TEU. Это на 7,8% […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Контейнерный поездМодуль 27.10.2017 Модуль запустил контейнерный поезд Екатеринбург – Новороссийск
    ООО «Модуль» запустило регулярный контейнерный сервис Екатеринбург – Новороссийск. Первый ускоренный контейнерный поезд по маршруту ст. Шувакиш Свердловской […]
    0
    ЕвропаКитайКонтейнерные перевозки 20.01.2017 Жд vs море
    По данным Dynamar, объем перевозок контейнеров по железной дороге между Дальним Востоком и Европой составил в 2016 году […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Контейнерный поездРефы 23.10.2017 Рефы на маршруте Ворсино – Чэнду – Ворсино
    «РЖД Логистика» выполнила первую отправку рефконтейнеров в составе контейнерного поезда Ворсино – Чэнду – Ворсино. Как сообщили в […]
    0
    КитайКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поезд 14.08.2017 Agility повезет ускоренными поездами
    Agility запустила скоростной сервис по доставке грузов из Китая контейнерными поездами. Отгрузка осуществляется из двух пунктов – Шэньяна […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    14.11.2017 Джентльмены удачи в грузоперевозках
    13.11.2017 Жд экспорт через порты
    10.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 44
    10.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 44
    10.11.2017 Страхование грузов – интересные цифры
    09.11.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики