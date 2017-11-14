Из Ворсино в Чэнду каждую неделю

«РЖД Логистика» объявила о начале работы экспортного поезда с терминала Ворсино (Калужская область) в китайский Чэнду по расписанию. Товары российского производства будут отправляться в КНР каждую пятницу в 21:00.

Торжественная отправка поезда 10 ноября была приурочена к официальному визиту делегации из Чэнду, в которую входили представители органов власти и бизнеса Китая. Следующий поезд отправится 17 ноября и далее будет следовать еженедельно.

Напомним, «РЖД Логистика» запустила круговой жд маршрут Ворсино – Чэнду – Ворсино совместно с Российским экспортным центром. Поезд курсирует по круговому маршруту Ворсино – Чэнду – Ворсино через погранпереход Замын-Ууд (Монголия).

По информации компании, железнодорожный сервис предоставляется с 5 апреля 2017 года в рамках проекта Российского экспортного центра по поддержке несырьевых экспортно-ориентированных компаний при транспортировке их грузов из России в Китай. В качестве меры поддержки государством предусмотрена частичная компенсация транспортных расходов российских экспортеров.