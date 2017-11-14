Информационно-аналитическое агентство

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    • Джентльмены удачи в грузоперевозках

    14.11.2017

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    • Перевозка грузов автомобильным транспортом по территории Российской Федерации очень часто сопряжена с риском хищения груза путем мошеннических действий. Этот печальный факт уже давно не является каким-то откровением для участников рынка. Грузы похищают с завидной регулярностью, с закономерным постоянством при полном попустительстве различных служб торгово-производственных компаний. Хищение груза – это целенаправленные действия организованных преступных групп, специализирующихся на этом виде преступлений. Рассказывает заместитель директора ООО «Контроль рисков» Алексей Кожевников:

    «Немного из практической деятельности:

    2017 год, март, Московская область: на погрузку прибывает транспортное средство под управлением «джентльмена удачи», осуществляет прием груза и в пункт назначения г. Пермь не прибывает. Груз утрачен в полном объеме.

    2017 год, июнь, Московская область: на погрузку прибывает транспортное средство под управлением «джентльмена удачи», осуществляет прием груза и в пункт назначения г. Первоуральск не прибывает. Груз в полном объеме утрачен.

    2017 год, июль, Московская область: на погрузку прибывает транспортное средство под управлением «джентльмена удачи», осуществляет прием груза и в пункт назначения г. Оренбург не прибывает. Груз в очередной раз утрачен в полном объеме.

    Таким образом, за 5 месяцев 2017 года в результате действий неизвестных лиц ряд грузовладельцев и транспортных компаний понесли убытки на несколько миллионов рублей.

    Как проверяли? История умалчивает. Тут надо посидеть, помолчать, подумать. Несомненно, службам безопасности, в первую очередь компаний-грузовладельцев, есть над чем работать. Вопрос, кто будет платить за убытки, – актуален.

    Внимание! Работают профессионалы!

    Использование поддельных паспортов, водительских удостоверений – далеко не полный набор, который применяют «джентльмены удачи» для осуществления своих преступных замыслов. Уже не вызывает никакого удивления, что зачастую могут использоваться одни и те же тягачи, полуприцепы и т.п.

    Неизменным остается одно – лицо, осуществлявшее прием груза в пункте отправления и ставившее свою роспись в документах.

    Во всех выше указанных случаях «джентльменом удачи» предъявлялись документы на имена различных людей, скорее всего, не имеющих никакого отношения к утрате груза, а вот общее одно – фотография в этих документах. Остается только догадываться, когда в очередной раз это лицо будет фигурировать в утрате груза.

    Безопасность грузоперевозок, «ЗА» и «ПРОТИВ»

    Подобное не единично, так как использовать информацию, которая поможет минимизировать риски в доставке и тем самым избежать знакомства с подобными «джентльменами удачи», большинство специалистов не торопится, а зачастую и не считает нужным. Правильно – лучше потом бегать с заявлениями о хищении груза, судиться с транспортными компаниями и верить в светлое будущее, что груз будет найден.

    «Авось», «небось» и «так сойдет» – в настоящий момент суровые реалии в практической деятельности при перевозке грузов автомобильным транспортом. Многомиллионные грузы с легкостью и непринужденностью отдаются неизвестным лицам, имеющим с чьих-то слов должность водителя.

    Неужели так сложно при получении документов от нового партнера сверить документы с лицами «джентльменов удачи», которые уже принимали и продолжают принимать участие в утрате груза?

    Сложного ничего нет. Есть сайт, где можно, при желании, найти и сверить фотографии в документах, полученных от нового партнера, с той информацией, которая уже собрана и проанализирована».

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