Бывший CEO Maersk теперь в Unifeeder

Нильс Смедегард Андерсен, бывший CEO группы A.P.Moller-Maersk, назначен председателем совета директоров Unifeeder. На этом посту он сменит Йеспера Претенгарда, бывшего CCO Hapag-Lloyd, который займет должность заместителя председателя.

Н.Андерсен, покинувший Maersk в 2016 году, в настоящее время входит в советы директоров ряда компаний, в том числе акционера Unifeeder – Nordic Capital Funds (там он также занимает должность советника по стратегическим вопросам), BP и Unilever, а также возглавляет совет директоров международной ритейл-группы Dansk Supermarked. Назначение в Unifeeder стало первым в транспортно-логистической отрасли с момента ухода Н.Андерсена из Maersk.

«Я рад этой возможности. Unifeeder – компания с хорошо отстроенным управлением, играющая важную роль в качестве партнера как для глобальных линейных перевозчиков, так и для клиентов в индустриальной сфере по всей Европе. В последние годы Unifeeder существенно расширил сеть своих сервисов и спектр услуг, и я с нетерпением жду совместной работы с менеджментом с тем, чтобы еще более усилить позицию Unifeeder на рынке за счет укрепления отношений с клиентами и развития сервисов, рассматривая при этом варианты выхода на новые рынки, возможно, путем слияний и поглощений», – прокомментировал свое назначение Н.Андерсен.