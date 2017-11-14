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    • Бывший CEO Maersk теперь в Unifeeder

    14.11.2017

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    • Нильс Смедегард Андерсен, бывший CEO группы A.P.Moller-Maersk, назначен председателем совета директоров Unifeeder. На этом посту он сменит Йеспера Претенгарда, бывшего CCO Hapag-Lloyd, который займет должность заместителя председателя.

    Н.Андерсен, покинувший Maersk в 2016 году, в настоящее время входит в советы директоров ряда компаний, в том числе акционера Unifeeder – Nordic Capital Funds (там он также занимает должность советника по стратегическим вопросам), BP и Unilever, а также возглавляет совет директоров международной ритейл-группы Dansk Supermarked. Назначение в Unifeeder стало первым в транспортно-логистической отрасли с момента ухода Н.Андерсена из Maersk.

    «Я рад этой возможности. Unifeeder – компания с хорошо отстроенным управлением, играющая важную роль в качестве партнера как для глобальных линейных перевозчиков, так и для клиентов в индустриальной сфере по всей Европе. В последние годы Unifeeder существенно расширил сеть своих сервисов и спектр услуг, и я с нетерпением жду совместной работы с менеджментом с тем, чтобы еще более усилить позицию Unifeeder на рынке за счет укрепления отношений с клиентами и развития сервисов, рассматривая при этом варианты выхода на новые рынки,  возможно, путем слияний и поглощений», – прокомментировал свое назначение Н.Андерсен.

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