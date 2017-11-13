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    • Winter Surcharge на Петербург

    13.11.2017

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    • О введении зимней надбавки на российские порты Финского залива объявили Sea Connect, Containerships и APL.

    У Sea Connect размер надбавки составит 75 евро с TEU (груженого), действовать она будет с 1 декабря 2017 до 15 апреля 2018 года.

    У Containerships надбавка составит 90 евро с TEU, применяться она будет ко всем грузам на/из России с 1 декабря 2017 и – предположительно, в зависимости от ледовых условий в Финском заливе – до 30 апреля 2018 года.

    В зависимости от ледовой обстановки Containerships оставляет за собой право распространить Winter Surcharge также на порты Финляндии и Прибалтики.

    APL вводит надбавку на грузы, идущие в Россию через Петербург из портов Канады, Карибского региона, Центральной Америки, Мексики, Пуэрто-Рико, Южной Америки, США и Виргинских островов с 1 декабря 2017 до 31 марта 2018 года.

    В зависимости от типа контейнера она составит:

    • Для сухих контейнеров – 100 долларов с 20-футового и 200 долларов с 40-футового, 40-футового HC и 45-футового,
    • Для танк-контейнеров, балк-контейн6еров, flatrack’ов и opentop’ов – 100 долларов с 20-футового и 200 долларов с 40-футового,
    • Для рефов – 100 долларов с 20-футового и 200 долларов с 40-футового и 40-футового HC.

    Напомним, ранее о введении зимней надбавки объявила CMA CGM.

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