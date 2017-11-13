Cosco построит терминал в Эмиратах

Cosco Shipping Ports подписала концессионное соглашение с Abu Dhabi Ports о строительстве и управлении терминалом в порту Халифа (ОАЭ). Соглашение действительно в течение 35 лет с возможностью продления, говорится в официальном заявлении Cosco Shipping.

Пропускная способность нового терминала составит 2,4 млн TEU (пропускная способность действующего терминала в порту Халифа – 2,5 млн TEU).

Согласно документу, Abu Dhabi Ports предоставит Cosco Shipping причальную стенку длиной 1200 м и смежный участок земли под возможное расширение в будущем. Ожидается, что операции на первых 800 м причальной стенки начнутся в первом квартале 2018 года, остальные 400 м будут введены в строй в 2020 году.

В документе также прописана возможность удлинения причальной стенки на 600 м, что позволит увеличить пропускную способность терминала до 3,5 млн TEU. После завершения проекта общая пропускная способность порта Халифа вырастет до 6 млн TEU в год.