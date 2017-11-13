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    • Cosco построит терминал в Эмиратах

    13.11.2017

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    • Cosco Shipping Ports подписала концессионное соглашение с Abu Dhabi Ports о строительстве и управлении терминалом в порту Халифа (ОАЭ). Соглашение действительно в течение 35 лет с возможностью продления, говорится в официальном заявлении Cosco Shipping.

    Пропускная способность нового терминала составит 2,4 млн TEU (пропускная способность действующего терминала в порту Халифа – 2,5 млн TEU).

    Согласно документу, Abu Dhabi Ports предоставит Cosco Shipping причальную стенку длиной 1200 м и смежный участок земли под возможное расширение в будущем. Ожидается, что операции на первых 800 м причальной стенки начнутся в первом квартале 2018 года, остальные 400 м будут введены в строй в 2020 году.

    В документе также прописана возможность удлинения причальной стенки на 600 м, что позволит увеличить пропускную способность терминала до 3,5 млн TEU. После завершения проекта общая пропускная способность порта Халифа вырастет до 6 млн TEU в год.

     

     

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