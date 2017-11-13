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    • Основы цифровой экономики (часть 1)

    13.11.2017

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    • Sea News продолжает серию публикаций, посвященных вопросам внедрения механизма «единого окна» и электронного обмена данными между перевозчиками и государственными органами в морских пунктах пропуска

     

    Владимир Коростелев
    Директор проекта Single Window «Группы Морской Экспресс»
    Представитель ассоциаций морских агентов Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России в Москве

     

    ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (часть 1)

    В утвержденной Указом Президента Российской Федерации «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-20130 годы» цифровая экономика определяется, как «хозяйственная деятельность, в  которой ключевым фактором производства являются  данные  в  цифровом  виде, обработка  больших  объемов  и  использование  результатов  анализа которых  по  сравнению  с  традиционными   формами   хозяйствования позволяют  существенно  повысить  эффективность   различных   видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».

    В соответствии с международными Рекомендациями Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) №33 «Рекомендация и руководящие принципы по созданию механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми организациями и государственными органами» и №34 «Упрощение и стандартизация данных для международной торговли» внедрение механизма «единого окна» предполагает обязательное согласование и унификацию соответствующих торговых документов и наборов данных.

    Для того, чтобы добиться совместимости с другими международными системами и прикладными механизмами, документы и модели данных в механизме «единого окна» должны строиться на основе международных стандартов и рекомендаций. При составлении перечней данных, охватывающих подлежащие гармонизации сведения исходного списка документов и сообщений, а также при формировании национальной модели данных необходимо идентифицировать элементы данных, включая их обозначения и описание формата в соответствии с требованиями международных стандартов.

    В предлагаемой серии публикаций будут рассмотрены следующие вопросы стандартизации и применения элементов данных:

    (1) Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (UNTDED, ISO 7372);
    (2) Международный стандарт электронного обмена данными UN/EDIFACT;
    (3) Библиотека ключевых компонентов UN/CEFACT (CCL) и технические спецификации UN/CEFACT (CCTS);
    (4) Модель данных Всемирной таможенной организации;
    (5) Концепция интеллектуального «трубопровода данных»;
    (6) Применения уникального номера UCR для реализации отслеживаемости товарных партий.

    Первая статья серии посвящена вопросам построения Справочника элементов внешнеторговых данных СЭВД ООН.

    1. Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (UNTDED, ISO 7372)

    В международном стандарте ISO 9735 (ГОСТ 6.20.1-90) «Электронный обмен данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ). Синтаксические правила» приводятся следующие определения:

    Данные – представление понятий в формализованном виде, пригодном для сообщения, толкования или обработки вручную, или с помощью автоматических средств.

    Элемент данных – единица данных, которая в определенных условиях считается неделимой. В ЭДИФАКТ это единица данных, для которой определены методы идентификации, описания и представления значения.

    Справочник элементов данных – перечень идентифицированных, описанных и имеющих наименования элементов данных с указанием того, как должны быть представлены соответствующие значения элементов данных.

    Международный справочник элементов внешнеторговых данных UN TDED (United Nations Trade Data Elements Directory – англ.) разработан и сопровождается Центром ООН по упрощению торговых процедур и электронным деловым операциям – СЕФАКТ ООН, действующим под эгидой Европейской Экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).

    Справочнику UN TDED с 1986 года придан статус международного стандарта документом международной организации по стандартизации (International Standard Organization, англ.) ISO  7372-86 (ГОСТ 6.20.2-91). Термин «внешнеторговые данные» введен государственным стандартом ГОСТ 6.20.2-91, соответствующим ISO 7372-86. Поэтому в русском языке для обозначения UN TDED используется аббревиатура СЭВД ООН (справочник элементов внешнеторговых данных ООН)

    UN TDED содержит подробное описание 10 групп стандартных элементов данных с указанием их наименования, описания и представления.

    UN TDED периодически обновляется и издается в электронном виде и на бумажных носителях (издания 1991, 1993, 2005 г.г.).

    Последнюю версию UN TDED 2005 (ISO 7372) можно загрузить с сайта ЕЭК ООН – http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/untded-iso7372/introducing-untded-iso7372.html

    Рисунок 1. Справочник UN TDED на сайте ЕЭК ООН

    Каждый элемент данных в справочнике UN TDED имеет идентификатор из четырех цифр (UID), наименование (Name), описание (Description) и формат представления (Representation):

    Рисунок 2. Фрагмент справочника элементов внешнеторговых данных UN TDED 2005

    Первая цифра идентификатора UID показывает принадлежность элемента данных к одной из 10 групп:

    0 — СЛУЖЕБНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДАННЫХ
    1 – ДОКУМЕНТАЦИЯ, СПРАВКИ
    2 – ДАТА, ВРЕМЯ, ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
    3 – СТОРОНЫ, АДРЕСА, ПУНКТЫ, СТРАНЫ
    4 – СТАТЬИ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УСЛОВИЯ, ИНСТРУКЦИИ
    5 – СУММЫ, РАСХОДЫ, ПРОЦЕНТЫ
    6 – УКАЗАТЕЛИ МЕР, КОЛИЧЕСТВА (КРОМЕ ДЕНЕГ)
    7 – ТОВАРЫ И ИЗДЕЛИЯ, ОПИСАНИЯ ИОБОЗНАЧЕНИЯ
    8 – ТИПЫ И СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА, КОНТЕЙНЕРЫ
    9 – ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДАННЫХ.

    В справочнике UN TDED 2005 для каждого элемента могут быть зарезервированы две формы представления: для передачи текстовых данных или для передачи кодов.

    Четными цифровыми идентификаторами обозначены элементы данных, предназначенные для передачи тестовых данных. Так элемент 1000 предназначен для передачи текста – например, “Commercial invoice”.

    Нечетными цифровыми идентификаторами обозначены элементы данных, предназначенные для передачи кодовых значений. Так элемент 1001 предназначен для передачи кода, обозначающего тип документа – например, “380” (в международном справочнике кодов — «коммерческий счет»).

    Для представления значений данных (длина, количество символов, и т.д.) в UN TDED 2005 используются следующие обозначения в соответствии с синтаксическими правилами UN/EDIFACT – ISO 9735:

    При применении международного справочника элементов внешнеторговых данных UN TDED 2005 гарантируется единство наименований, представлений, размерности и порядка заполнения (списки используемых кодов) для всех элементов данных в существующих или разрабатываемых документах. При этом электронный обмен данными между участниками внешнеэкономической деятельности реализуется без затруднений. Поэтому именно на основе справочника внешнеторговых элементов данных UN TDED построены и международный стандарт электронного обмена данными UN/EDIFACT, и модель данных Всемирной таможенной организации WCO DM.

     

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