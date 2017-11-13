Информационно-аналитическое агентство

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    • Лесной экспорт

    13.11.2017

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    • По итогам января-сентября этого года российский экспорт необработанных лесоматериалов составил почти 14,3 млн кубометров — это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
    При этом доходы от экспорта необработанных лесоматериалов увеличились на 7,5% до 1,07 млрд долларов.

    Обработанных лесоматериалов за 9 месяцев этого года отгрузили на 11,6% больше — их объем достиг 13,67 млн тонн. В денежном выражении экспорт обработанных лесоматериалов также вырос – на 22,7%, до 2,92 млрд долларов.

    Российские поставки клееной фанеры на мировой рынок снизились в отчетном периоде текущего года на 1,2% и составили почти 1,9 млн кубометров. В то же время, в стоимостном выражении ее экспорт вырос по сравнению с прошлогодним годом на 14,9% — до 814,5 млн долларов.

    Объем экспорта древесной целлюлозы, по данным ФТС РФ, упал на 2,3% до 1,5 млн тонн. При этом в стоимостном выражении ее экспорт увеличился на 4,2% и составил 766,2 млн долларов.

    Газетной бумаги за отчетный период было вывезено порядка 847,3 тыс. тонн, что на 7,8% больше, чем в 2016 году. Увеличился экспорт газетной бумаги и в денежном выражении – на 10,6% до 346,8 млн долларов.

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