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    • Жд экспорт через порты

    13.11.2017

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    • Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-октябрь этого года составила 241,2 млн тонн.
    Это на 6,2% больше показателя 10 месяцев прошлого года.

    В течение года сохраняется устойчивая динамика роста объемов перевозок экспортных грузов через российские порты, отмечается в сообщении РЖД.

    В структуре экспортного грузопотока порядка половины всего объема погрузки – 48% – составляет уголь. На нефть приходится 27%, на черные металлы – 8%, на удобрения – 7%, на зерновые грузы – 2%.

    Как отмечают в РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 10,4%, удобрений на 10,3%, зерновых грузов на 56,3%, бумаги на 7,5% и кокса на 63,8%.

    По итогам октября 2017 года погрузка экспортных грузов в российские порты превысила 25 млн тонн, что на 8,9% больше, чем в октябре 2016 года.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», в октябре текущего года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 11 млн тонн (+11,7% к уровню октября 2016 года), в порты Юга – 6,3 млн тонн (+9,4%).
    Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 8,1 млн тонн, что на 5,2% больше показателя октября 2016 года.

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