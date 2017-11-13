Жд экспорт через порты

Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-октябрь этого года составила 241,2 млн тонн.

Это на 6,2% больше показателя 10 месяцев прошлого года.

В течение года сохраняется устойчивая динамика роста объемов перевозок экспортных грузов через российские порты, отмечается в сообщении РЖД.

В структуре экспортного грузопотока порядка половины всего объема погрузки – 48% – составляет уголь. На нефть приходится 27%, на черные металлы – 8%, на удобрения – 7%, на зерновые грузы – 2%.

Как отмечают в РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля на 10,4%, удобрений на 10,3%, зерновых грузов на 56,3%, бумаги на 7,5% и кокса на 63,8%.

По итогам октября 2017 года погрузка экспортных грузов в российские порты превысила 25 млн тонн, что на 8,9% больше, чем в октябре 2016 года.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», в октябре текущего года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 11 млн тонн (+11,7% к уровню октября 2016 года), в порты Юга – 6,3 млн тонн (+9,4%).

Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 8,1 млн тонн, что на 5,2% больше показателя октября 2016 года.