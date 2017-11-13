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    • Голландская встреча по морской логистике

    13.11.2017

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    • Генеральное консульство Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге совместно с Nuffic Neso Russia, представляющей голландское высшее образование в России, и NANR, объединяющей российских выпускников голландских учебных заведений, провели в Санкт-Петербурге бизнес-встречу, посвященную вопросам морской логистики и таможни.

    Большой зал резиденции генерального консула на Английской набережной с трудом мог вместить собравшихся, среди которых были представители российского транспортного бизнеса, работающих с Нидерландами, голландских компаний, работающих в России, тех, кто в разное время получал образование в Голландии и нынешних студентов, которые эту возможность только рассматривают. Понадобились даже дополнительные стулья 🙂

    Как отметил, открывая встречу, программа которой тянула на полноценный семинар, заместитель генерального консула Хьюго Браувер, большое число собравшихся говорит о том, что торговля между Нидерландами и Россией растет. По его словам, только в прошлом месяце свои представительства в Петербурге открыли не менее пяти новых голландских компаний, две из которых заняты в сфере транспорта – и их представители также были в числе присутствующих.

    Йерке Версхоор, директор Nuffic Neso Russia, тоже поделился цифрами: Россия на сегодня занимает пятнадцатое место среди стран, отправляющих студентов в Голландию, сейчас обучение в стране дамб и тюльпанов проходят более 1200 российских студентов. «Мы также видим, что в Россию приезжает все больше голландских студентов – и это нас очень радует».

    Профессор факультета менеджмента Университета имени Эразма Роттердамского Роб Зюйдвейк, рассказал о тех вызовах, на которые вынуждены отвечать порты в новых условиях, и о том, как эти вопросы решаются в порту Роттердам, крупнейшем в Европе, затронув такие темы как стратегия развития порта, изменение энергетической и индустриальной парадигмы, концепция «умного порта», автоматизация и дигитализация. «Новое поколение портовиков должно выиграть от компьютерных игр – они будут уметь пользоваться джойстиками», – пошутил он, говоря о развитии погрузочно-разгрузочной техники. Если же говорить серьезно, то, по убеждению Р.Зюйдвейка, в портах будет возрастать потребность в кадрах, имеющих университетское образование.

    Р.Зюйдвейк рассказал об образовательной программе, которой он и его коллеги особенно гордятся, – магистратура по специальности «Customs and Supply Chain Compliance». Поскольку она предназначена для уже сложившихся профессионалов, за одной партой оказываются те, кто обычно стоят по разные стороны барьера, – логисты, портовики и терминальные операторы с одной стороны и таможенники и налоговики с другой. И им, после взаимных упреков, не остается ничего другого, как искать общий язык – и договариваться. Например, о том, что, если у таможни возникают вопросы по тому или иному контейнеру, то контроль должен проводиться так и тогда, чтобы не нарушать весь процесс. «И за этим будущее, это то, что позволит нам упростить торговлю в Нидерландах и за рубежом».

    Отдельно профессор остановился на электронной коммерции, а также – по просьбам трудящихся – на перспективах Нового Шелкового пути. «Мое личное мнение – Китай превращается из экспортера в импортера. Потому что, если вы – фабрика, вы получаете 20% стоимости товара, но если вы компания, специализирующаяся на электронной коммерции и импортирующая товары, вы получаете 80%».

    Отвечая на вопрос, какое влияние может оказать развития Нового Шелкового пути на морской транспорт и портовый бизнес, Р.Зюйдвейк сказал, что все сводится к тому, конкурируют ли между собой железнодорожный и морской маршруты или они взаимно дополняют один другой – подобная дискуссия, отметил он, была в Нидерландах по поводу речного и автомобильного транспорта. «И то, и другое. Они обслуживают разные сегменты рынка, и в идеале они должны дополнять друг друга».

    Таможенный атташе голландского посольства в Москву Бернард Клаппе рассказал о структуре таможенной службы Нидерландов, ее приоритетах развития и о той роли, которую она играет в жизни страны и Евросоюза. Около 33% грузов, которые приходят на территорию ЕС, поступают через порты Роттердам и Амстердам. При этом сотрудники таможенной службы Нидерландов составляют всего 4% от общей численности таможенников в ЕС.

    Как им удается качественно контролировать такой товаропоток? Рецепт голландской таможни: первое – единственный способ добиться соблюдения требований – это работать вместе с бизнесом. И второе – «Если мы будем проверять каждый контейнер – это будет катастрофа. Приходит судно с 20 тысячами контейнеров – мы будем проверять каждый? Ничего подобного».

    При этом своей стратегической целью таможенная служба Нидерландов ставит 100-процентный контроль. Поэтому – система управления рисками, постоянный мониторинг, сотрудничество с таможенными службами других стран и, передовые технологии (так, сканирование контейнерных поездов происходит без остановки поезда, на скорости 50 км в час) и дифференцированный подход к участникам рынка в зависимости от того, насколько таможня оценивает их добросовестность, и различным направлениям перевозок в зависимости от степени риска. «Да, раньше мы работали по принципу «доверяй, но проверяй», но с тех пор мы сильно изменились», – подчеркнул Б.Клаппе.

    Выступавший после него директор службы транспорта и дистрибуции компании «Лента» Федор Павловский вынужден был признать, что у российской таможни пока преобладает именно подход «доверяй, но проверяй». Статус уполномоченного экономического оператора, по его словам, дает в этом плане некоторые преимущества – если раньше у «Ленты» проверяли 70-80% грузов, то теперь только 35-40%. Впрочем, учитывая объемы импорта – «Лента» ввозит порядка 15-16 тыс. контейнеров, по итогам 2017 года прогнозируется порядка 7929 деклараций на товары против 5904 в 2016 году и 2564 в 2015 – количество проверок все равно получается немаленькое.

    Ф.Павловский рассказал о том, как строится логистика компании, об основных точках входа импорта, дистрибуционных центрах и принципах отбора подрядчиков. Различные виды продуктов ввозятся разными путями, при этом компания старается сократить время доставки до потребителя и минимизировать возможные риски. Так, некоторые виды фруктов и овощей доставляются из Китая напрямую в Новосибирск, кроме того, используется дополнительно маршрут по железной дороге через Забайкальск, а также морской маршрут через Владивосток с дальнейшей доставкой по жд в Новосибирск и далее до Москвы. «Мы стараемся иметь запасные маршруты, чтобы быть гибкими и иметь возможность переключать грузопотоки между ними, по всему ассортименту», – отметил Ф.Павловский.

    При этом «Лента» стремится заключать прямые договора с линиями, операторами таможенных терминалов, крупными компаниями-автоперевозчиками и прочими контрагентами, минуя посредников. Собственно, такой же стратегии «Лента» придерживается и в закупках – как рассказала директор по региональным закупкам и развитию компании Татьяна Тарис, «Лента» работает с производителями, как на местном уровне, так и за рубежом, напрямую.

    Питерская публика с сожалением отметила, что в центре города нет гипермаркетов «Лента». Ф.Павловский объяснил, что основным форматом компании является гипермаркет, а найти свободную площадь соответствующего размера в центре Петербурга или других городах-миллионниках не представляется возможным. Но, отметил он, магазины формата супермаркет удается встроить в городскую застройку, и, например, на Васильевском острове такие уже есть.

    Обсуждение стратегических целей, тактических приемов, бизнеса и личных вопросов участники встречи продолжили за фуршетом.

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