Автоэкспорт и автоимпорт

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    13.11.2017

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    • По итогам 9 месяцев 2017 года российский экспорт легковых автомобилей составил 63,6 тыс. единиц – это на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
    Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении также вырос на 2,2% – до 9,1 тыс. единиц.

    В стоимостном выражении легковых автомобилей было вывезено из России на сумму 1,016 млрд долларов, что на 31,4% больше, чем в январе-сентябре 2016 года.
    В то же время, доходы от экспорта грузовых автомобилей сократились – на 12,6%, до 188 млн долларов.

    Объемы импорта легковых автомобилей сократились. Так, в январе-сентябре по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали на 7,2% меньше, чем годом ранее, – 183,4 тыс. единиц.
    Грузовых автомобилей, наоборот, ввезли больше – на 42,3%, их количество составило 19,8 тыс. единиц.

    В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 7,2% до 4,69 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 1,4 млрд долларов – это 2,1 раза больше показателя 9 месяцев 2016 года.

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