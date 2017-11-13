Автоэкспорт и автоимпорт

По итогам 9 месяцев 2017 года российский экспорт легковых автомобилей составил 63,6 тыс. единиц – это на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении также вырос на 2,2% – до 9,1 тыс. единиц.

В стоимостном выражении легковых автомобилей было вывезено из России на сумму 1,016 млрд долларов, что на 31,4% больше, чем в январе-сентябре 2016 года.

В то же время, доходы от экспорта грузовых автомобилей сократились – на 12,6%, до 188 млн долларов.

Объемы импорта легковых автомобилей сократились. Так, в январе-сентябре по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали на 7,2% меньше, чем годом ранее, – 183,4 тыс. единиц.

Грузовых автомобилей, наоборот, ввезли больше – на 42,3%, их количество составило 19,8 тыс. единиц.

В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 7,2% до 4,69 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 1,4 млрд долларов – это 2,1 раза больше показателя 9 месяцев 2016 года.