Damen покупает верфь Daewoo в Румынии

Damen Shipyards Group подписала соглашение с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) о покупке мажоритарной доли в Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI).

Компания DMHI была создана в 1997 году как совместное предприятие DSME и «2 Mai» Mangalia Shipyard (Румыния). Мажоритарный пакет акций принадлежал Daewoo. Площадь верфи в Мангалии составляет 980 тыс. кв. м, длина причальной стенки – 1,6 км.

Damen уже владеет верфью в румынском Галаце. В настоящее время это самая большая верфь компании. Теперь же Damen будет владеть двумя крупнейшими верфями в непосредственной близости друг от друга. Румынские антимонопольные власти уже одобрили сделку.