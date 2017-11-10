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    • Новый шлюз на Оке

    10.11.2017

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    • 9 ноября в Московской области заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский принял участие в открытии нового судоходного шлюза на Оке, сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса.

    «В последнее время уровень Оки оставлял желать лучшего, резко снизилось судоходство. Модернизация инфраструктуры водного пути позволит улучшить систему перевозок, увеличит провозную способность флота, даст дополнительно тысячу тонн груза на каждое судно. А это уже совсем другая экономика! Речной транспорт получит больше возможности конкурировать с автомобильным в перевозке массовых тяжелых грузов», – отметил В.Олерский.

    После нажатия символической пусковой кнопки состоялось наполнение шлюзовой камеры. Первым теплоходом, который прошел через новый шлюз, стало судно технического флота «Путейский-28».

    Судоходный шлюз на Оке входит в реконструируемый гидроузел «Белоомут». Его строительство завершает реконструкцию Москворецко-Окской водной системы. Как отметили в Минтрансе, «Белоомут» работает без модернизации с 1915 года. Фактически на этом месте сооружается новый низконапорный гидроузел, состоящий из шлюза – камеры, верхней и нижней головы, а также плотины – четырех водосбросных пролетов и глухой части. Длина новой камеры шлюза составляет 276 м, что на 18 м больше прежней. Ширина увеличена с 16,2 до 18 м.

    По словам руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы» Германа Елянюшкина, «Серьезным шагом в обновлении шлюза стала электронная система управления, на старом судопропуске используется электромеханический привод образца середины 1960-х годов и обычная механика – редуктор с лебедкой, которую приходится вращать, чтобы открыть ворота шлюза. Новая система полностью автоматизирована: маневрировать сегментными затворами можно будет с центрального диспетчерского пульта управления в административно-бытовом здании либо с местного пульта».

    В Минтрансе рассчитывают, что ввод в строй Белоомутского гидроузла позволит пропускать крупные грузовые и пассажирские суда как на север, так и в направлении Азовского, Черного и Каспийского морей, а также поддерживать необходимый уровень воды для судоходства в Оке и Москва-реке.

    Проект строительства гидроузла «Белоомут» осуществляется в рамках подпрограммы «Внутренний водный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020)». Контракт на строительство гидроузла стоимостью 5,54 млрд рублей заключен в октябре 2015 года. Срок завершения работ – январь 2019 года.

    Фото: пресс-служба Минтранса

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