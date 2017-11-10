Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт угля и кокса

    10.11.2017

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    • По итогам трех кварталов 2017 года российский экспорт каменного угля вырос на 8,2% по сравнению с показателем 2016 года.

    Его объем в физическом выражении составил чуть более 133,8 млн тонн.

    По данным ФТС, за отчетный период угля вывезли на сумму 9,96 млрд долларов – на 56,7% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года.

    Объем экспорта кокса и полукокса по итогам 9 месяцев 2017 года вырос на 49,1% до 2,22 млн тонн.

    В стоимостном выражении их экспорт, по данным ФТС РФ, увеличился в 2,6 раза до 438 млн долларов.

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