Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 44

    10.11.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    ПодписатьсяДемо-доступ
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь

    Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
    Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017ГрузооборотРЖД 03.04.2017 Выросла погрузка цемента на сети РЖД
    По итогам 1 квартала 2017 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом […]
    0
    2017АвтоимпортАпрельДальний ВостокИюньМайМартТаможняФевральЯнварь 13.07.2017 Дальневосточный автоимпорт
    В первом полугодии 2017 года объемы ввоза автотранспорта на Дальний Восток возросли на 39%. По данным Дальневосточного таможенного […]
    0
    2017NEW WeeklyАпрельГрузооборотСеверо-Запад 17.05.2017 New Weekly №37 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 4 месяца 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельГрузооборотМартНовороссийский морской торговый портФевральЮгЯнварь 24.05.2017 В НМТП выросли контейнеры и навалочные
    НМТП опубликовал операционные показатели за 4 месяца 2017 года. Суммарный грузооборот компаний группы составил 50,6 млн тонн. Это […]
    0
    2017NEW WeeklyАвгустАпрельГрузооборотИюльИюньМайМартСеверо-ЗападФевральЯнварь 20.09.2017 New Weekly №53 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 8 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельГрузооборотМайМартНовороссийский морской торговый портФевральЮгЯнварь 15.06.2017 В НМТП продолжают расти контейнеры и навал
    Группа НМТП опубликовала операционные показатели за январь-май 2017 года. Суммарный грузооборот составил 63,5 млн тонн – на 1,4% […]
    0
    2017КонтейнерооборотКТСП 02.08.2017 Производственные итоги КТСП
    В январе-июне 2017 года контейнерооборот ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» составил 319 тыс. TEU, что на 10,7% превышает показатель […]
    0
    Спотовый рынокФрахтовые ставки 10.04.2017 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2017
    На 14 неделе снизились ставки как на трейде Азия – Европа, так и на американском направлении. Так, ставки […]
    0
    ЗерноКаспийское мореФрахтовые ставки 12.05.2017 Возобновление турецкого экспорта и запреты на заход судов
    На прошлой неделе было официально объявлено, что Россия возобновила экспорт зерна в Турцию, приостановленный с апреля. По мнению […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017NEW WeeklyГрузооборотМартЮг 26.04.2017 New Weekly №34 Грузооборот портов Южного региона, 3 месяца 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2016NEW WeeklyАвгустАпрельГрузооборотИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСеверСентябрьФевральЯнварь 18.01.2017 New Weekly №20 Грузооборот портов Севера РФ, 11 месяцев 2016г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017NEW WeeklyАпрельГрузооборотИюньМайМартФевральЮгЯнварь 26.07.2017 New Weekly №46 Грузооборот портов Южного региона, 6 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews












    • Грузоперевозки Показать всё
    10.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 44
    10.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 44
    10.11.2017 Страхование грузов – интересные цифры
    09.11.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    08.11.2017 New Weekly №60 Грузооборот портов Севера РФ, 9 месяцев 2017г.
    08.11.2017 Груз для золотодобычи
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики