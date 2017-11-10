Финансы Finnlines

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    10.11.2017

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    • Finnlines опубликовал финансовые показатели за трети квартал и 9 месяцев 2017 года.

    По итогам квартала выручка компании выросла на 11,4% и составила 145,2 млн евро. Показатель EBITDA увеличился на 2,2% до 50,7 млн евро, операционная прибыль – на 2,3% до 35,6 млн евро. Чистая прибыль за квартал выросла на 7% до 32,5 млн евро.

    «Третий квартал был лучшим в истории Finnlines, – сказал президент и CEO компании Эмануэле Гримальди. – Восстановление экономики Финляндии сказывается на наших экспортных и импортных объемах, которые продолжали расти темпами свыше 10%».


    По итогам 9 месяцев выручка увеличилась на 12% до 404,5 млн евро, EBITDA – на 5,4% до 120,5 млн евро, операционная прибыль – на 7,3% до 76,7 млн евро. Чистая прибыль за январь-сентябрь 2017 года составила 67,9 млн евро – на 11,5% больше, чем годом ранее.


    Объем перевозок за 9 месяцев составил 530 тыс. единиц груза (+11,3%), 101 тыс. легковых автомобилей (+23,2%) и 962 тыс. тонн прочих грузов (-19%).

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