Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Турецкие помидоры и черноморские сервисы

    10.11.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • В конце октября Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выдала разрешение 27 турецким предприятиям на ввоз на территорию Российской Федерации гранатов и баклажанов из Турции,
    а с 1 ноября 2017 года разрешила поставки томатов с ранее проинспектированных Россельхознадзором трех турецких предприятий (Özaltin, Agrobay, SÜRAL), обладающих полным циклом производства и являющихся одновременно экспортерами.

    Напомним, что Россия наложила запрет на ввоз значительной части плодоовощной продукции из Турции с 1 января 2016 года, далее в течение года список запрещенных турецких продуктов пополнялся. Россельхознадзор объяснял запреты систематическими поставками «подкарантинной продукции, зараженной карантинными для России объектами».

    Объемы поставок продуктов из Турции до санкций составляли порядка 50 тыс. тонн гранатов и 5 тыс. тонн баклажанов в год. Однако, согласно прогнозам Минсельхоза, после отмены ограничений на их ввоз, которые действовали в общей сложности полтора года, турецкие поставщики баклажанов могут рассчитывать на импорт этих овощей в Россию в объеме 2-3 тыс. тонн в год, а поставщики турецких гранатов — на 10-15 тыс. тонн в год, сообщилось ранее со ссылкой на министра сельского хозяйства РФ.

    В связи с открытием рынка для поставок гранатов, баклажанов и томатов SeaNews попросил прокомментировать возможные изменения в сервисах Arkas Line, одного из основных линейных перевозчиков на турецком направлении. «В наших сервисах изменений не ожидаем, – пояснили в Arkas. – Обслуживание потоков из Турции, Израиля и Египта будет идти по плану, в соответствии с сезонностью грузов». По словам представителя линии, томаты традиционно шли на паромах, поэтому сильное влияние на грузовую базу компании снятие санкций не окажет.

    129

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017Азовское мореСентябрьФрахтовые ставкиЮг 07.09.2017 Рынок остается стабильным
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ИмпортМартПродукты питанияСтатистика таможниФевральЯнварь 16.05.2017 Импорт продовольственных товаров
    По итогам первого квартала 2017 года российский импорт мяса и мясопродуктов составил 126,4 тыс. тонн. По отношению к […]
    0
    2017АвгустИюльИюньЮг 28.09.2017 Аналитический сервис ВЭД портов РФ — Юг (июнь-август 2017г.)
    Сервис содержит данные ВЭД (таможеной статистики) портов Юга: Азово-черноморский и Каспийский бассейны период данных июнь-август 2017г. ежемесячное пополнение данными […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017NEW WeeklyАпрельИюльИюньКонтейнерооборотМайМартФевральЮгЯнварь 23.08.2017 New Weekly №50 Контейнерооборот портов Юга РФ, 7 месяцев 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ЗерноИюльКаспийское мореФрахтовые ставкиЮг 20.07.2017 Ставки растут с началом нового зернового сезона
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует стабильный восходящий тренд и подъем уровня фрахтовых ставок. Новый зерновой […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ЗерноКаспийское мореМайФрахтовые ставкиЮг 18.05.2017 Почему российский флаг неконкурентоспособен на Каспии
    На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует всплеск активности на фоне недавнего открытия турецких рынков для российского […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АпрельИмпортМайМартПродукты питанияСтатистика таможниФевральЯнварь 18.07.2017 Продуктовый импорт
    В январе-мае 2017 ввоз мяса и мясопродуктов на территорию РФ увеличился, но незначительно. В сравнении с 5 месяцами […]
    0
    2017АвгустИюльСентябрьЮг 31.10.2017 Аналитический сервис ВЭД портов РФ — Юг (июль-сентябрь 2017г.)
    Сервис содержит данные ВЭД (таможеной статистики) портов Юга: Азово-черноморский и Каспийский бассейны период данных июль-сентябрь 2017г. ежемесячное пополнение данными […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    ArkasНовороссийскСлот-чартерФидерные линии 12.05.2017 Arkas возьмет слоты на Новороссийск
    Arkas Line заключил соглашение с EMES Feedering об использовании слотов на черноморском сервисе фидерного оператора EMES Feedering. Как […]
    0
    2017NEW WeeklyКонтейнерооборотФевральЮг 29.03.2017 New Weekly №30 Контейнерооборот портов Южного региона, 2 месяца 2017г.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ГМУ им. адм. Ф.Ф.УшаковаОбразованиеЮг 01.09.2017 Первое сентября в ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова
    Сегодня курсанты, поступившие в новом 2017-2018 учебном году в Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф.Ушакова, приняли участие в […]
    0
    ИмпортПродукты питанияСтатистика таможни 27.03.2017 Импорт кофе вырос, а сахара – упал
    По итогам января российский импорт свежего и мороженого мяса сократился по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года на […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    10.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 44
    10.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 44
    10.11.2017 Страхование грузов – интересные цифры
    09.11.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    08.11.2017 New Weekly №60 Грузооборот портов Севера РФ, 9 месяцев 2017г.
    08.11.2017 Груз для золотодобычи
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики