Турецкие помидоры и черноморские сервисы

В конце октября Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выдала разрешение 27 турецким предприятиям на ввоз на территорию Российской Федерации гранатов и баклажанов из Турции,

а с 1 ноября 2017 года разрешила поставки томатов с ранее проинспектированных Россельхознадзором трех турецких предприятий (Özaltin, Agrobay, SÜRAL), обладающих полным циклом производства и являющихся одновременно экспортерами.

Напомним, что Россия наложила запрет на ввоз значительной части плодоовощной продукции из Турции с 1 января 2016 года, далее в течение года список запрещенных турецких продуктов пополнялся. Россельхознадзор объяснял запреты систематическими поставками «подкарантинной продукции, зараженной карантинными для России объектами».

Объемы поставок продуктов из Турции до санкций составляли порядка 50 тыс. тонн гранатов и 5 тыс. тонн баклажанов в год. Однако, согласно прогнозам Минсельхоза, после отмены ограничений на их ввоз, которые действовали в общей сложности полтора года, турецкие поставщики баклажанов могут рассчитывать на импорт этих овощей в Россию в объеме 2-3 тыс. тонн в год, а поставщики турецких гранатов — на 10-15 тыс. тонн в год, сообщилось ранее со ссылкой на министра сельского хозяйства РФ.

В связи с открытием рынка для поставок гранатов, баклажанов и томатов SeaNews попросил прокомментировать возможные изменения в сервисах Arkas Line, одного из основных линейных перевозчиков на турецком направлении. «В наших сервисах изменений не ожидаем, – пояснили в Arkas. – Обслуживание потоков из Турции, Израиля и Египта будет идти по плану, в соответствии с сезонностью грузов». По словам представителя линии, томаты традиционно шли на паромах, поэтому сильное влияние на грузовую базу компании снятие санкций не окажет.