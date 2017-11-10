Информационно-аналитическое агентство

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    • Страхование грузов – интересные цифры

    10.11.2017

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    • Страхование грузов, несомненно, выгодный бизнес. Количество рекламы и разнообразие маркетинговых решений, созданных для продвижения этого продукта на рынке — лишнее тому подтверждение.

    Как же во всем этом многообразии предложений выбрать именно то, что необходимо? Своим мнением поделился заместитель директора ООО «Контроль рисков»  Алексей Кожевников:

    Стандартные рекомендации по выбору страховой компании выглядят следующим образом:

    — проверить лицензию;

    — ознакомиться с рейтингом страховых компаний;

    — сравнить условия страхования;

    — оценить финансовую устойчивость страховой компании;

    — посмотреть количество офисов обслуживания на территории Российской Федерации;

    — оценить тарифы, за предлагаемую услугу и сумму франшизы;

    — произвести оценку предлагаемого страхового покрытия;

    — изучить правила страхования;

    — изучить договор;

    — и, конечно же, самую главную гордость страховых компаний, которую постоянно приводят на переговорах как конкурентное преимущество, – сумму страховых выплат, произведенных страховщиком.

    Но это все в большой части относится только к маркетингу, а мы посмотрим официальную статистику, опубликованную на сайте Центрального Банка РФ в разделе субъекты страхового дела. Нас интересует статистические данные за 2015 год.

    Рассматриваем только имущественное страхование, графу груз.

    Раздел №16. Сведения о страховых премиях в разрезе страховщиков – 20 237 799 000 (двадцать миллиардов двести тридцать семь миллионов семьсот девяносто девять тысяч) рублей – это количество денежных средств, собранных страховыми компаниями за 2015 год.

    Раздел №23. Сведения о выплатах  в разрезе страховщиков – 2 992 144 000 (два миллиарда девятьсот девяносто два миллиона сто сорок четыре тысячи) рублей – это количество денежных средств, выплаченных страховыми компаниями по договорам страхования грузов.

    Таким образом, разница между полученными страховыми премиями и выплатам составляет 20 237 799 000 – 2 992 144 000 = 17 245 655 (семнадцать миллиардов двести сорок пять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.

    Теперь надо посмотреть следующее:

    Раздел №20. Сведения о количестве заявленных страховых случаев – 28281.

    Раздел №22. Сведения о количестве отказов в страховой выплате – 4893.

    Считаем процент отказов в страховой выплате:

    4893 х 100% : 28281 = 17,3%

    Таким образом, процент отказов в страховой выплате, про которые не очень любят рассказывать страховые компании, составляет 17%. Казалось бы, 17% немного, но это не 50% и тем более не 80%. Небольшая цифра – 17, но при заключении договора на страхование груза при перевозке автомобильным транспортом по территории РФ, уверен, никто не хочет, оказаться в этом числе.

    Стало интересно, сколько составляет средняя выплата от страховой компании по произошедшему страховому случаю.

    Считаем количество урегулированных страховых случаев за 2015 год по страхованию грузов. Элементарная математика – от количества заявленных страховых случаев надо отнять количество отказов в страховой выплате. 28281 – 4893 = 23388

    Вернемся к Разделу 16. Сведения о страховых премиях в разрезе страховщиков и разделим сумму выплат на количество урегулированных страховых случаев. Полученные цифры сразу округлим.

    2 992 144 000 : 23388 = 128 000 рублей – сумма средней выплаты, произведенной страховыми компаниями за 2015 год исходя из статистики Центрального Банка РФ.

    Получается, что если сумма убытка по договору страхования грузов превысит среднюю сумму выплаты, а это 128 000 рублей, то с высокой долей вероятности, можно оказаться в 17% избранных, кому по какой-то причине отказали в выплате страхового возмещения.

    В перевозках грузов автомобильным транспортом по территории РФ, как показывает практическая деятельность, стоимость груза торгово-производственных компаний очень часто составляет несколько миллионов рублей. Несколько тысяч рублей сумма средней выплаты и несколько миллионов рублей средняя стоимость груза – сопоставление интересное.

    Таким образом, рекомендуем при выборе страховой компании, предлагающей услуги по страхованию грузов, помимо стандартных рекомендаций, обязательно обратить внимание на статистику Центрального Банка РФ, а именно:

    — Раздел №16. Сведения о страховых премиях в разрезе страховщиков;

    — Раздел №23. Сведения о выплатах в разрезе страховщиков;

    — Раздел №20. Сведения о количестве заявленных страховых случаев;

    — Раздел №22. Сведения о количестве отказов в страховой выплате.

    И после этого посчитать два показателя:

    — процент отказов страховой компанией в выплате;

    — сумму средней выплаты страховой компанией.

    Полученная таким образом информация, позволит вам оценить страховую компанию с более высокой степенью предусмотрительности и сделать выбор будущего поставщика страховых услуг, оценивая его не только по презентации отдела продаж и положению в рейтинговых агентствах.

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