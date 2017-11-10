Страхование грузов – интересные цифры

Страхование грузов, несомненно, выгодный бизнес. Количество рекламы и разнообразие маркетинговых решений, созданных для продвижения этого продукта на рынке — лишнее тому подтверждение.

Как же во всем этом многообразии предложений выбрать именно то, что необходимо? Своим мнением поделился заместитель директора ООО «Контроль рисков» Алексей Кожевников:

Стандартные рекомендации по выбору страховой компании выглядят следующим образом:

— проверить лицензию;

— ознакомиться с рейтингом страховых компаний;

— сравнить условия страхования;

— оценить финансовую устойчивость страховой компании;

— посмотреть количество офисов обслуживания на территории Российской Федерации;

— оценить тарифы, за предлагаемую услугу и сумму франшизы;

— произвести оценку предлагаемого страхового покрытия;

— изучить правила страхования;

— изучить договор;

— и, конечно же, самую главную гордость страховых компаний, которую постоянно приводят на переговорах как конкурентное преимущество, – сумму страховых выплат, произведенных страховщиком.

Но это все в большой части относится только к маркетингу, а мы посмотрим официальную статистику, опубликованную на сайте Центрального Банка РФ в разделе субъекты страхового дела. Нас интересует статистические данные за 2015 год.

Рассматриваем только имущественное страхование, графу груз.

Раздел №16. Сведения о страховых премиях в разрезе страховщиков – 20 237 799 000 (двадцать миллиардов двести тридцать семь миллионов семьсот девяносто девять тысяч) рублей – это количество денежных средств, собранных страховыми компаниями за 2015 год.

Раздел №23. Сведения о выплатах в разрезе страховщиков – 2 992 144 000 (два миллиарда девятьсот девяносто два миллиона сто сорок четыре тысячи) рублей – это количество денежных средств, выплаченных страховыми компаниями по договорам страхования грузов.

Таким образом, разница между полученными страховыми премиями и выплатам составляет 20 237 799 000 – 2 992 144 000 = 17 245 655 (семнадцать миллиардов двести сорок пять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.

Теперь надо посмотреть следующее:

Раздел №20. Сведения о количестве заявленных страховых случаев – 28281.

Раздел №22. Сведения о количестве отказов в страховой выплате – 4893.

Считаем процент отказов в страховой выплате:

4893 х 100% : 28281 = 17,3%

Таким образом, процент отказов в страховой выплате, про которые не очень любят рассказывать страховые компании, составляет 17%. Казалось бы, 17% немного, но это не 50% и тем более не 80%. Небольшая цифра – 17, но при заключении договора на страхование груза при перевозке автомобильным транспортом по территории РФ, уверен, никто не хочет, оказаться в этом числе.

Стало интересно, сколько составляет средняя выплата от страховой компании по произошедшему страховому случаю.

Считаем количество урегулированных страховых случаев за 2015 год по страхованию грузов. Элементарная математика – от количества заявленных страховых случаев надо отнять количество отказов в страховой выплате. 28281 – 4893 = 23388

Вернемся к Разделу 16. Сведения о страховых премиях в разрезе страховщиков и разделим сумму выплат на количество урегулированных страховых случаев. Полученные цифры сразу округлим.

2 992 144 000 : 23388 = 128 000 рублей – сумма средней выплаты, произведенной страховыми компаниями за 2015 год исходя из статистики Центрального Банка РФ.

Получается, что если сумма убытка по договору страхования грузов превысит среднюю сумму выплаты, а это 128 000 рублей, то с высокой долей вероятности, можно оказаться в 17% избранных, кому по какой-то причине отказали в выплате страхового возмещения.

В перевозках грузов автомобильным транспортом по территории РФ, как показывает практическая деятельность, стоимость груза торгово-производственных компаний очень часто составляет несколько миллионов рублей. Несколько тысяч рублей сумма средней выплаты и несколько миллионов рублей средняя стоимость груза – сопоставление интересное.

Таким образом, рекомендуем при выборе страховой компании, предлагающей услуги по страхованию грузов, помимо стандартных рекомендаций, обязательно обратить внимание на статистику Центрального Банка РФ, а именно:

— Раздел №16. Сведения о страховых премиях в разрезе страховщиков;

— Раздел №23. Сведения о выплатах в разрезе страховщиков;

— Раздел №20. Сведения о количестве заявленных страховых случаев;

— Раздел №22. Сведения о количестве отказов в страховой выплате.

И после этого посчитать два показателя:

— процент отказов страховой компанией в выплате;

— сумму средней выплаты страховой компанией.

Полученная таким образом информация, позволит вам оценить страховую компанию с более высокой степенью предусмотрительности и сделать выбор будущего поставщика страховых услуг, оценивая его не только по презентации отдела продаж и положению в рейтинговых агентствах.