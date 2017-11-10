Информационно-аналитическое агентство

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    • Стивидоры под микроскопом исследователя

    10.11.2017

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    • Аналитический центр при правительстве РФ завершает проект по анализу рынка стивидорных услуг в портах России с целью оценки конкурентной ситуации на рынке. Об этом сообщил, выступая в ходе прошедшей на этой неделе в Федеральном агентстве морского и речного транспорта рабочей встречи с участием представителей Росморречфлота, Ассоциации морских торговых портов (АСОП) и крупнейших стивидорных компаний, начальник управления стратегического консультирования и инвестиционного анализа Аналитического центра при правительстве Николай Севостьянов.

    Работы по проведению независимого исследования были организованы Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с распоряжением Правительства и по поручению заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича.

    Одновременно аналогичное исследование проводит Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова. Поручение реализуется двумя независимыми экспертными институтами для получения максимально полной и объективной оценки рынка.

    По словам Н.Севостьянова, материалы для проведения исследования направлены в 115 стивидорных компаний. В настоящий момент собрано и обработано около 20% материала. Для многих, отметил он, сбор и предоставление столь детальной информации является необычным, тем не менее, в Аналитическом центре при правительстве надеются, что, учитывая значимость проекта для интересов стивидоров, большинство участников опроса своевременно предоставят необходимые данные. «Это крайне важно для проведения объективной и комплексной оценки рыночной ситуации в отрасли», – подчеркнул он.

    «Наша задача подготовить фактологическую базу для квалифицированного анализа конкурентной среды в российских портах. Это необходимо для того, чтобы Минтранс России смог по итогам исследований сформировать обоснованные предложения для принятия Правительством РФ окончательного решения по освобождению стивидорной отрасли от антимонопольного государственного регулирования и исключению стивидоров из Реестра субъектов естественной монополии», – объяснил председатель инвестиционного комитета АСОП Дмитрий Морозов.

    По итогам совещания его участники договорились о необходимости более активного взаимодействия по сбору и предоставлению информации для анализа рынка.

    Комплексное исследование состояния конкуренции в портовой отрасли России, экономической конъюнктуры и логистических операций, осуществляемых в морских торговых портах, должно стать основой для подготовки масштабного анализа российского рынка стивидорных услуг, основной целью является независимая оценка конкурентной среды в морских портах России.

    В соответствии с поручением заместителя председателя Правительства А.Дворковича, на основании выводов независимых экспертов Минтранс России и ФАС России должны представить в Правительство предложения по прекращению государственного регулирования, в том числе ценового, стивидорной отрасли.

    Фото: Восточный порт

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