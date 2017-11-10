Приморский силач отбуксировал контейнеровоз

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин отбуксировал контейнеровоз «Аврора» массой свыше 5 тыс. тонн на расстояние более трех метров. Об этом спортсмен поделился на своей странице в соцсетях.

Выступление, организованное оператором судна – компанией «Камчатка Лайнс» – и «Востокморсервис», проходило в бухте Диомид во Владивостоке. Сдвинуть судно спортсмену удалось с первой попытки.

В прошлом году И.Савкин на территории Ливадийского судоремонтного завода (г. Находка) сдвинул портовый кран весом 312 тонн на 1,5 метра. «Отбуксировка» крана на такое расстояние заняла 30 секунд.