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    • Приморский силач отбуксировал контейнеровоз

    10.11.2017

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    • Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин отбуксировал контейнеровоз «Аврора» массой свыше 5 тыс. тонн на расстояние более трех метров. Об этом спортсмен поделился на своей странице в соцсетях.

    Выступление, организованное оператором судна – компанией «Камчатка Лайнс» – и «Востокморсервис», проходило в бухте Диомид во Владивостоке. Сдвинуть судно спортсмену удалось с первой попытки.

    В прошлом году И.Савкин на территории Ливадийского судоремонтного завода (г. Находка) сдвинул портовый кран весом 312 тонн на 1,5 метра. «Отбуксировка» крана на такое расстояние заняла 30 секунд.

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