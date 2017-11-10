Информационно-аналитическое агентство

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    • Авторынок — 8 месяцев непрерывного роста

    10.11.2017

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    • По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 10 месяцев 2017 года продажи легковых и коммерческих автомобилей выросли на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили чуть менее 1,3 млн единиц.

    В октябре количество проданных автомобилей достигло почти 148,6 тыс. штук — на 17,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    «Восстановление российского автомобильного рынка продолжилось в октябре с результатом, превышающим прошлогодний на солидные 17%. Это уже восьмой месяц положительной динамики подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей с 2012 года. Конечно, размер сегодняшнего рынка далек от рекорда, достигнутого в том году. Однако радует то, что при текущих темпах восстановления годовые продажи в 2017 имеют хороший шанс достичь уровня, на котором был рынок в 2015 году», — прокомментировал результаты октября председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

    В отчетном месяце в рейтинге TOP-5 лидеров российского авторынка не произошло изменений. Так, Lada по-прежнему находится на первой строчке рейтинга, увеличив продажи по отношению к октябрю 2016 года на 23%. KIA заняла второе место, рост продаж данной марки по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составил 16%. Hyundai продолжает занимать третью строчку в TOP-5, его объемы продаж увеличились на 11%. На четвертом месте — Renault, продажи марки в октябре выросли на 18%. На пятой строчке по итогам отчетного месяца продолжает оставаться Volkswagen, увеличив объем продаж на 15%.

    Значительный рост продаж в октябре произошел у Genesis (в 8,2 раза), Foton (в 6,3 раза), Ravon (в 6,1 раза), Smart (в 3.1 раз) и Zotye (в 2,8 раза). Существенно сократили продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года Brilliance (-51%), SsangYong (-46%), Jaguar (-30%), Geely (-20%) и УАЗ (-19%).

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