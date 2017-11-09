Transiidikeskuse и Mitsubishi увеличат отправки в Калугу

С начала следующего года планируется увеличить количество контейнерных поездов с комплектующими Mitsubishi, регулярно отправляющихся с контейнерного терминала Transiidikeskuse в Мууга на завод Peugeot-Citroen-Mitsubishi в Калуге. Об этом договорились представители предприятий в среду в Таллине.

Как пояснили SeaNews в Transiidikeskuse, в настоящее время регулярно отправляется один поезд в неделю, со следующего года количество поездов будет увеличено до трех в неделю. В месяц объем отправок составляет в среднем 500-550 TEU. С нового года объем будет увеличен в два раза – до 1000-1100 TEU.

На терминале Transiidikeskuse на поезда грузят преимущественно 40-футовые контейнеры с комплектующими деталями для автомобилей для отправки в Калугу. Время следования поезда составляет около двух суток.

«Официальное сотрудничество Transiidikeskuse и Mitsubishi насчитывает уже пять лет. Подводя некоторые итоги за это время, с уверенностью можно сказать, что увеличение объема договора с японскими партнерами является показателем того, что наше сотрудничество было успешным и имеет дальнейшие перспективы», – отметил председатель правления Transiidikeskuse AS Владимир Попов.

В тестовом режиме проект железнодорожного контейнерного сервиса Мууга – Калуга был запущен в конце 2012 года. Официальный запуск состоялся в январе 2013 года. Подготовка к проекту, предварительные переговоры с Mitsubishi и различные тестовые испытания заняли в общей сложности четыре года. Всего же момента запуска проекта с контейнерного терминала в Мууга на завод в Калуге было отправлено более 450 поездов.

Основными участниками проекта, помимо Transiidikeskuse AS и Mitsubishi, с эстонской стороны выступают Таллиннский порт, AS Eesti Raudtee, EVR Cargo и MTF Logistics, с российской — компания ООО «Логистический оператор» .