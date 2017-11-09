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    • Transiidikeskuse и Mitsubishi увеличат отправки в Калугу

    09.11.2017

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    • С начала следующего года планируется увеличить количество контейнерных поездов с комплектующими Mitsubishi, регулярно отправляющихся с контейнерного терминала Transiidikeskuse в Мууга на завод Peugeot-Citroen-Mitsubishi в Калуге. Об этом договорились представители предприятий в среду в Таллине.

    Как пояснили SeaNews в Transiidikeskuse, в настоящее время регулярно отправляется один поезд в неделю, со следующего года количество поездов будет увеличено до трех в неделю. В месяц объем отправок составляет в среднем 500-550 TEU. С нового года объем будет увеличен в два раза – до 1000-1100  TEU.

    На терминале Transiidikeskuse на поезда грузят преимущественно 40-футовые контейнеры с комплектующими деталями для автомобилей для отправки в Калугу. Время следования поезда составляет около двух суток.

    «Официальное сотрудничество Transiidikeskuse и Mitsubishi насчитывает уже пять лет. Подводя некоторые итоги за это время, с уверенностью можно сказать, что увеличение объема договора с японскими партнерами является показателем того, что наше сотрудничество было успешным и имеет дальнейшие перспективы», – отметил председатель правления Transiidikeskuse AS Владимир Попов.

    В тестовом режиме проект железнодорожного контейнерного сервиса Мууга – Калуга был запущен в конце 2012 года. Официальный запуск состоялся в январе 2013 года. Подготовка к проекту, предварительные переговоры с Mitsubishi и различные тестовые испытания заняли в общей сложности четыре года. Всего же момента запуска проекта с контейнерного терминала в Мууга на завод в Калуге было отправлено  более 450 поездов.

    Основными участниками проекта, помимо Transiidikeskuse AS и  Mitsubishi, с эстонской стороны выступают Таллиннский порт, AS  Eesti Raudtee, EVR Cargo и MTF Logistics, с российской  — компания ООО «Логистический оператор» .

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