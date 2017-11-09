Про портал «Морской порт» в Новороссийске

На прошлой неделе состоялась рабочая встреча представителей экспедиторских компаний и Новороссийского центрального таможенного поста.

Как сообщает пресс-служба Новороссийской таможни, на встрече были рассмотрены вопросы подачи предварительной информации о товаре через личный кабинет участника ВЭД в КПС «Портал Морской порт».

Одним из рассмотренных вопросов стала полнота предоставления получателями товара сведений экспедирующим и агентирующим компаниям.

Эксперимент по совершению таможенных операций при прибытии/убытии морских судов в электронной форме с использованием КПС «Портал Морской порт» проводится на базе Новороссийского центрального таможенного поста во исполнение распоряжения правительства РФ от 19 сентября 2016г. № 1981-р.

Тестирование портала в порту Новороссийск, по информации Южного таможенного управления, было начато еще в 2014 году, в дальнейшем оно было распространено на все порты Южного федерального округа.

10 месяцев 2017 года таможенными органами ЮТУ в электронной форме с использованием портала «Морской порт» было зарегистрировано 8317 судовых дел при прибытии (убытии) судов, или более половины всех зарегистрированных судовых дел.

Работу с порталом SeaNews прокомментировал «Рускон-Брокер» Александр Шопин. По его словам, фактически программа заработала с мая этого года. «За данный период было оформлено около 900 судов путем предоставления предварительной информации через портал «Морской порт». Конкретно «Рускон-Брокер» не занимается оформлением судов, а подает как экспедитор предварительные данные на груз, – пояснил он. – Точное количество транспортных единиц, поданных таким образом не фиксировалось, но данные подаются регулярно».

А.Шопин рассчитывает, что электронное оформление судов и перевозимых на них грузов приведет к повышению эффективности взаимодействия государственных контролирующих органов и участников ВЭД, а также к сокращению времени обработки прибытия (убытия) морских судов и перевозимых на них грузов в регионе деятельности Новороссийского центрального таможенного поста Новороссийской таможни, что, в свою очередь, позволит снизить финансовые издержки участников внешнеэкономической деятельности при перевалке грузов через порт Новороссийск.