Информационно-аналитическое агентство

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    • Новое в таможенном законодательстве ЕАЭС

    09.11.2017

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    • Коллегия ЕЭК, заседание которой прошло 7 ноября, определила правила перемещения товаров Союза с одной части таможенной территории ЕАЭС на другую через территории третьих стран.

    По информации ЕЭК, утвержден перечень документов, с помощью которых декларант сможет подтвердить статус товаров ЕАЭС для их транзита из одной части таможенной территории Союза на другую через территории третьих стран, а также при перемещении по морю. Для подтверждения статуса товаров ЕАЭС в этих случаях могут использоваться транспортные (перевозочные) и коммерческие документы, в которые внесена запись «Товар Евразийского экономического союза», заверенная отправителем или декларантом. Подтверждением статуса товаров ЕАЭС также может быть документ, свидетельствующий о заключении договора транспортной экспедиции, счет-фактура (инвойс), спецификация, отгрузочный (упаковочный) лист.

    При перемещении товаров ЕАЭС из свободной (специальной, особой) экономической зоны (СЭЗ) в остальную часть таможенной территории Союза через страны, не входящие в ЕАЭС, в таможенный орган необходимо предъявить декларацию на товары, в соответствии с которой они были выпущены для внутреннего потребления или помещены под таможенную процедуру реимпорта. Кроме того, в качестве документа, подтверждающего статус товаров Союза, может использоваться транзитная декларация, удостоверяющая их ввоз на территорию СЭЗ в соответствии с таможенной процедурой транзита.

    Кроме того, утвержден порядок совершения таможенных операций в случае перемещения товаров Союза с одной части таможенной территории на другую через третьи страны для последующего экспорта: Таможенный кодекс ЕАЭС разрешил не помещать такого рода товары под таможенную процедуру транзита. Для организации их перевозки между различными частями таможенной территории ЕАЭС через третьи страны участникам ВЭД достаточно будет получить отметки о том, что товар был ввезен и покинул территорию стран, не входящих в ЕАЭС. При этом подтверждение вывоза товаров с территории ЕАЭС будет осуществляться в той точке Союза, откуда предполагается экспортировать эти товары, что позволит применить в ряде случаев нулевую ставку НДС.

    Кроме того, уточнен порядок действий в случае, если при перемещении товаров с одной части Союза на другую через территорию третьих государств по воздуху или морем произошла вынужденная посадка или заход в порт и были совершены разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с перевозимыми товарами.

    В случае вынужденной остановки на территории третьих стран по прибытию на таможенную территорию ЕАЭС участник ВЭД должен будет уведомить таможенный орган о ситуации. Далее, в течение трех часов, предоставить в таможенный орган транспортные документы; документ, выданный страной, на территории которой была сделана экстренная стыковка; а также документ, подтверждающий изменения количества и качества товаров в результате совершения вынужденной посадки или захода в порт, при которых были совершены разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с перевозимыми товарами. Согласно порядку, в течение трех часов с момента подачи документов таможенный инспектор должен будет подтвердить либо опровергнуть заявленный статус прибывших товаров. В случае подтверждения информация о статусе товара будет внесена в информационные системы, после чего товар сможет покинуть зону таможенного досмотра и обращаться на территории Союза.

    Принятые решения особенно актуальны для предпринимателей, осуществляющих перемещение товаров из Республики Армения, а также из Калининградской области и Республики Крым Российской Федерации на остальную территорию Союза и наоборот. В условиях отсутствия общих наземных границ с остальной таможенной территорией ЕАЭС и вынужденным транзитом через третьи страны участник ВЭД при осуществлении торговых поставок неизменно сталкивается с необходимостью подтверждать статус товаров.

    Коллегия ЕЭК приняла решение, которое определяет форму и единые требования к сведениям, указываемым при заполнении формы расчета таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, в том числе при формировании такого расчета в виде электронного документа.

    Унификация формы расчета таможенных и иных платежей и порядка ее заполнения, в том числе в виде электронного документа, предусмотрена новым Таможенным кодексом ЕАЭС. Ранее этот вопрос регулировался на национальном уровне. Перенос вопроса на наднациональный уровень создаст правовую основу для единообразного отражения сведений об исчислении таможенных и других платежей таможенными органами стран Союза, а также возможность для последующего хранения, обработки сведений в электронном виде и информационного обмена об исчисленных и уплаченных суммах таможенных и иных платежей, в том числе в целях обеспечения исполнения Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их последующего перечисления в доход бюджетов стран евразийской «пятерки».

    Коллегия ЕЭК одобрила решение «Об особенностях применения таможенной процедуры таможенного транзита в отношении товаров, перемещаемых через границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, и определения размера обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении таких товаров».

    Решением закрепляется возможность декларировать компоненты готового товара несколькими транзитными декларациями с указанием в них кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС готового товара. При этом размер обеспечения будет соответствовать ставкам таможенных пошлин на готовую продукцию, а не на компоненты, которые в ряде случаев будут равны нулю.

    Вступление в силу решения позволит осуществлять перевозки товаров в несобранном или разобранном виде по всей таможенной территории ЕАЭС. Ранее транспортировка комплектующих могла осуществляться только по территории одного государства – того, где выдано предварительное решение или решение о классификации.

    Коллегия Комиссии утвердила решение «О некоторых вопросах совершения таможенных операций в отношении временно ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортных средств международной перевозки».

    Определен порядок продления срока нахождения на таможенной территории Союза временно ввезенных транспортных средств международной перевозки (ТСМП) в случае аварии, поломки, неблагоприятных погодных условий, болезни водителя и других непредвиденных обстоятельствах. Согласно порядку, запрос на продление срока может быть направлен в таможенный орган любым удобным способом. При этом личная явка заявителя в таможню не требуется.

    Кроме того, установлен порядок и сроки уведомления таможенного органа о передаче временно ввезенных ж/д ТСМП или ж/д контейнеров от ж/д перевозчика получателю и обратно. При использовании электронных систем документооборота уведомления может быть направлено в течение одного дня. При оформлении традиционным бумажным способом срок увеличивается до пяти дней. В случае, если представитель таможенной службы может самостоятельно получить сведения о транспортном средстве из информационной системы ж/д перевозчика (так называемый «запросный принцип»), уведомление о передаче транспортного средства не требуется.

     

    Фото ЕЭК

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