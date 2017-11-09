Навал в Баренцевом

По данным ГМСКЦ, 8 ноября в 6-15 в открытой части Баренцева моря в 84 милях восточнее мыса Святой Нос из-за резкого ухудшения метеоусловий во время отшвартовки после перегруза траулер «Нордкап» (судовладелец АО «Альтернатива», порт регистрации Мурманск) навалился на борт рыбодобывающего обрабатывающего судна «Петроградский» (судовладелец ООО «Лоран», порт регистрации Санкт-Петербург).

В результате навала получены повреждения:

на СРТМ «Нордкап» повреждения правого борта: носовая часть, шпангоуты № 81, 89-96 – замяты и подорван фальшборт, вырваны из палубы топливно-приемный гусек и гусек вентиляции, шпангоуты № 10-20 – замят борт (стрелка прогиба 15 см);

на РДОС «Петроградский» повреждения надстройки и надводного борта судна.

Оба судна на плаву, повреждения на мореходные качества судов не повлияли, пробоин, водотечности, разлива топлива, пострадавших нет.

Судовладельцы извещены о происшествии и принимают решение о дальнейшей эксплуатации судов.