Информационно-аналитическое агентство

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    • Навал в Баренцевом

    09.11.2017

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    • По данным ГМСКЦ, 8 ноября в 6-15 в открытой части Баренцева моря в 84 милях восточнее мыса Святой Нос из-за резкого ухудшения метеоусловий во время отшвартовки после перегруза траулер «Нордкап» (судовладелец АО «Альтернатива», порт регистрации Мурманск) навалился на борт рыбодобывающего обрабатывающего судна «Петроградский» (судовладелец ООО «Лоран», порт регистрации Санкт-Петербург).

    В результате навала получены повреждения:

    • на СРТМ «Нордкап» повреждения правого борта: носовая часть, шпангоуты № 81, 89-96 – замяты и подорван фальшборт, вырваны из палубы топливно-приемный гусек и гусек вентиляции, шпангоуты № 10-20 – замят борт (стрелка прогиба 15 см);
    • на РДОС «Петроградский» повреждения надстройки и надводного борта судна.

    Оба судна на плаву, повреждения на мореходные качества судов не повлияли, пробоин, водотечности, разлива топлива, пострадавших нет.

    Судовладельцы извещены о происшествии и принимают решение о дальнейшей эксплуатации судов.

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