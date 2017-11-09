Контейнеры в Беркакит

«РЖД Логистика» запустила новый контейнерный сервис из Москвы в Якутию – со станции Раменское (Московская железная дорога) до станции Беркакит (Дальневосточная железная дорога). Запуск состоялся в сентябре, начальный объем перевозок – около 70 контейнеров в месяц.

Повагонные отправки осуществляются на регулярной основе с периодичностью раз в 3-4 дня. «РЖД Логистика» выступает в качестве грузоотправителя, выполняя все соответствующие функции: оформление перевозочных документов, оплата провозных платежей, терминальные услуги, предоставление подвижного состава, приемка груза.

На вопрос SeaNews, предполагается ли в перспективе запуск контейнерного поезда, в компании ответили, что в приоритете планы по наращиванию объемов, но о запуске контейнерного поезда речь пока не идет. «РЖД Логистика» также намерена расширить свой функционал в рамках нового сервиса за счет обслуживания клиентов на «первой» и «последней миле». «Сервис новый, сейчас активно прорабатывается, в том числе с точки зрения оптимизации сроков доставки», – отметили в компании.

В основном в Беркакит доставляются товары народного потребления, оборудование и техника. Как отметил директор обособленного подразделения «РЖД Логистики» в Москве Герман Емельянов, «Внутрироссийские отправки различных товаров из центральной части страны в направлении Дальнего Востока сегодня очень востребованы. В этой нише активно работают автоперевозчики, однако мы смогли разработать удобный для клиентов сервис и вернуть часть грузов на железную дорогу».