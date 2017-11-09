Информационно-аналитическое агентство

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    • Железнодорожные контейнеры

    09.11.2017

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    • Перевозка груженых крупнотоннажных контейнеров по сети железных дорог России в январе-октябре 2017 года составила 2163,6 тыс. TEU. Это на 23,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 8,1%, до 753,95 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 16,8% до 687 тыс. TEU, импортные – на 49,1% до 442,3 тыс. TEU.

    Существеннее всего выросли транзитные перевозки контейнеров – на 70,5%, до 280 тыс. TEU.

    Отметим, что в октябре перевозка груженых крупнотоннажных контейнеров по сети РЖД составила 241,9 тыс. TEU (+4,7% к уровню сентября 2017 года).

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», значительный рост в процентном отношении отмечено в перевозках сельскохозяйственных машин – рост 2,8 раза (9,6 тыс. TEU), автомобилей – на 61,3% (до 147,9 тыс. TEU), промышленных товаров – на 50,4% (до 211,3 тыс. TEU), химических и минеральных удобрений – на 47,1% (45,5 тыс. TEU), машин, станков и двигателей – на 46% (до 144,5 тыс. TEU).
    Метизов было перевезено на 48,8% больше, чем за январь-октябрь 2016 года – 192,1 тыс. TEU.

    Подавляющая часть – порядка 17% – в перевозках груженых крупнотоннажных контейнеров по сети РЖД приходится на химикаты и соду, перевозка которых за отчетный период выросла на 13,2%-до 369,8 тыс. TEU.

    Перевозка бумаги выросла за 10 месяцев этого года на 6,4% (до 240 тыс. TEU), лесных грузов – на 28,5% (до 222,4 тыс. TEU), строительных грузов – на 3,2% (до 74,1 тыс. TEU). Цветных и черных металлов за отчетный период перевезли больше на 7,6% (до 92,2 тыс. TEU) и на 27,2% (до 86,4 тыс. TEU) соответственно. Металлолома за январь-октябрь 2017 года было перевезено 19,8 тыс. TEU, на 11,8% больше, чем годом ранее.

    В 2016 году по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщений перевезено 2 млн 134,7 тыс. груженых TEU (+11% по сравнению с 2015 годом).

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