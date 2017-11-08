8 ноября в истории транспортной отрасли

1909 год. Заводской гонщик Benz Виктор Хемери, управляя автомобилем Benz 200PS, достиг скорости 202,7 км/ч, впервые в истории превысив двухсоткилометровую отметку. Заезд проводился на бетонной гоночной трассе Брукландс в Британии. Автомобиль строился специально для установления рекорда. Его оснастили мотором невиданного объема – 21,5 литра. Он развивал 200 л.с. при 1600 об/мин и весил 407 кг. Впоследствии было построено еще несколько экземпляров такого автомобиля, на которых было установлено 5 мировых рекордов скорости. В рекламных целях обозначение Benz 200PS заменили на более эффектное Blitzen-Benz (Молниеносный Бенц).

1957 год. С конвейера автомобильного завода Sachsenring (бывшего завода Audi) в городе Цвиккау сошел первый «народный» восточногерманский автомобиль Trabant. Свое название он получил в честь запущенного месяцем ранее в СССР первого искусственного спутника Земли (Trabant в переводе с немецкого «Спутник»). Эмблема в виде стилизованной буквы S обозначала название предприятия.

Первая модель с индексом Р50 оснащалась двухтактным двухцилиндровым двигателем объемом всего лишь 500 куб.см и мощностью 18 л.с. Бензонасоса не было, топливо поступало к карбюратору самотеком из расположенного прямо под капотом бензобака. Зато рулевое управление было современным – реечным. Но главной «изюминкой» являлся кузов. Его остов изготовлялся из стальных штамповок, а вот все навесные панели были дуропластовыми. Дуропласт – материал на основе фенопласта с наполнением из отходов хлопкового производства. Благодаря ему Trabant был практически неуязвим для коррозии и весил всего 620 кг.

Автомобиль продержался в производстве 34 года, пережив только одну серьезную модернизацию. За это время отношение немцев к машине, подобно отношению советских граждан к «горбатому» «Запорожцу» трансформировалось от насмешливо-издевательского к ностальгически-нежному. Всего было выпущено более 3 миллионов экземпляров.

1968 год. На конференции ЮНЕСКО, проходившей в Вене, 68 государств подписали Конвенцию о дорожном движении. Цель документа – повышение безопасности движения путем стандартизации и упорядочения правил дорожного движения, дорожных знаков и сигналов в разных странах мира.