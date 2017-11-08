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    • 22-тысячники CMA CGM будут работать на СПГ

    08.11.2017

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    • Девять 22-тысячников CMA CGM, которые планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году, будут оснащены двигателями, работающими на сжиженном природном газе. CMA CGM будет первой в мире судоходной компанией, оборудовавшей контейнеровозы-гиганты таким типом двигателей, подчеркивает компания в своем официальном заявлении.

    По информации CMA CGM, в период с 2005 по 2015 годы компании удалось сократить выбросы CO2 на 50% в расчете на один перевозимый контейнер на один километр, в планах – сокращение выбросов на 30% в период с 2015 по 2025 годы.

    Стоит отметить, что заказ на разработку криогенных СПГ-танков для контейнеровозов-гигантов получила французская GTT. По информации компании, мембранные танки будут построены там же, где и сами контейнеровозы, – на китайских верфях Hudong-Zhonghua и Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding. Емкость каждого танка составит 18 600 куб. м.

    Напомним, CMA CGM подтвердила заказ на строительство девяти 22-тысячников в этом году на китайских верфях. Ранее сообщалось, что одним из претендентов на строительство контейнеровозов-гигантов была южнокорейская Hyundai Heavy Industries (HHI), и заказ общей стоимостью 1,5 млрд долларов состоял из шести судов и трех в опционе.

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