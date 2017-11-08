Информационно-аналитическое агентство

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    • Изменения в порядке контроля при пропуске через границу

    08.11.2017

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    • На сайте правительства РФ опубликовано постановление от 4 ноября 2017 года №1328 «Об изменениях в порядке контроля при пропуске через государственную границу России».

    Согласно справке к документу, действующие Правила контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства от 20 ноября 2008 года №872) дополнены новым положением, которым установлено, что в технологических схемах должно быть указано максимальное время ожидания государственного контроля с учётом местных условий.

    Соответствующие изменения в технологические схемы будут утверждаться протоколом заседания созданного в пункте пропуска координационного совета в установленном порядке.

    «Цель принятого решения – уменьшение издержек лиц и организаций, занимающихся перемещением товаров через государственную границу России, исключение необоснованных простоев судов, связанных с началом государственного контроля», – отмечается в справке к постановлению.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться в файле ниже.

    Постановление

    195

    • Комментарии: 1

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    Владимир Коростелев
    2017-11-08, 12:11

    Пора бы и в Минтранс какого-нибудь В.И. Булавина назначить, чтобы это болото встряхнул

    Ведь это только в европейских, азиатских и даже в африканских портах суда разгружаются немедленно по прибытию. В России судно стоит и ожидает доставки автомобилями и катерами судоходных компаний на борт судна важной комиссии, состоящей из чиновников государственных контрольных органов, которые в своей нелегкой службе совмещают неприятное (проверку бумажных документов на борту с последующем разрешением грузовых операций) с полезным (кормежка обедом, получение подарков и сувениров от капитана и др.).

    И, если раньше суда задерживались необоснованно («ожидание начала государственного контроля транспортных средств после их прибытия занимало неопределённое время»), то теперь они будут простаивать на иных основаниях: «Новым положением установлено, что в технологических схемах организации пропуска через госграницу лиц, транспортных средств, товаров и животных должно быть указано максимальное время ожидания государственного контроля с учётом местных условий».

    Именно из-за этого зарубежные перевозчики при заходе в наш Новороссийск ввели ценовые надбавки для грузоотправителей. Иностранный народ не понимает, откуда в российских портах появляются многочасовые задержки, которых нет в той же Грузии и Украине. Наши морские агенты традиционно объясняют задержки «климатическими условиями». По-иному объяснить часы простоя дорогущего танкера иностранному судовладельцу невозможно. И он, кстати, спрашивает: а в Болгарии или в Румынии погода другая что ли? И теперь Минтранс узаконил эту бредовую ситуацию и провел через постановление Правительства?? В чуднОй стране живем

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