Изменения в порядке контроля при пропуске через границу

На сайте правительства РФ опубликовано постановление от 4 ноября 2017 года №1328 «Об изменениях в порядке контроля при пропуске через государственную границу России».

Согласно справке к документу, действующие Правила контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства от 20 ноября 2008 года №872) дополнены новым положением, которым установлено, что в технологических схемах должно быть указано максимальное время ожидания государственного контроля с учётом местных условий.

Соответствующие изменения в технологические схемы будут утверждаться протоколом заседания созданного в пункте пропуска координационного совета в установленном порядке.

«Цель принятого решения – уменьшение издержек лиц и организаций, занимающихся перемещением товаров через государственную границу России, исключение необоснованных простоев судов, связанных с началом государственного контроля», – отмечается в справке к постановлению.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в файле ниже.

Постановление