Груз для золотодобычи

NAWINIA поделилась опытом доставки двух крупногабаритных горнодобывающих мельниц производства CITIC Heavy Industries из Китая в Забайкальский край. Получателем была УК «Руссдрагмет» (входит в Highland Gold Mining Ltd.). По словам начальника отдела обеспечения и комплектации «Руссдрагмета» Андрея Берстенёва, для компании это был первый опыт закупки сложного китайского оборудования на условиях FCA.

Общий вес 223 грузовых мест составлял 895 тонн. Горнодобывающие мельницы МПСИ 6,7х3,4 и МШЦ 4,57х6,4, разобранные на части, были погружены кран-балками и доставлены с завода-производителя в китайском городе Лоян до склада в Манчжурии на 33 грузовиках, при этом для транспортировки негабаритных грузовых мест использовались автомобили с низкорамными прицепами.

После выгрузки техники крупнотоннажным краном был оформлен таможенный транзит до логистического терминала в Забайкальске, куда негабаритные части мельниц доставили на шести тралах, а остальной груз перевезли в 22 железнодорожных вагонах (в полувагонах и на платформах). По прибытии было проведено таможенное оформление, после чего груз доставили 33 рейсами в место назначения – село Широкая Газимуро-Заводского района Забайкальского края, где находится золотодобывающее предприятие.

Как рассказал исполнительный директор NAWINIA RUS Олег Урван, одной из особенностей доставки стала перевозка негабаритных грузовых мест максимально допустимого размера для автоперевозок через погранпереход Маньчжурия-Забайкальск. По его словам, перед транспортировкой горнодобывающих мельниц сотрудники компании лично измеряли груз на заводе в Лояне и полностью контролировали весь процесс отгрузки.