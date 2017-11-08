Высший суд юстиции Англии и Уэльса одобрил Согласительную процедуру реструктуризации долларовых облигаций FESCO

3 ноября 2017 года Высший суд юстиции Англии и Уэльса одобрил Согласительную процедуру (Схему), предложенную Группой FESCO для реструктуризации находящихся в обращении еврооблигаций с 8,00%-ным доходом и погашением в 2018 году и еврооблигаций с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020 году (долларовые облигации).

Постановление об одобрении Схемы было передано Регистратору компаний, и Схема вступила в силу 3 ноября 2017 года.

Реализация Схемы зависит от некоторых условий, в числе которых выполнение всех предварительных условий для предоставления долгового финансирования от Банка ВТБ, необходимого для осуществления выплат держателям долларовых облигаций. Кредитное соглашение было подписано 3 ноября 2017 года.

«Группа сделает все необходимое для скорейшего выполнения условий реализации Схемы, и, в соответствии с Описанием Схемы, держатели Долларовых облигаций будут уведомлены о дате расчетов. Описание Схемы предполагает, что расчеты должны быть произведены до 17 ноября 2017 года или в иную, более позднюю дату, если такая дата будет согласована держателями не менее чем 75% Долларовых облигаций в стоимостном выражении», – говорится в сообщении FESCO.