Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Высший суд юстиции Англии и Уэльса одобрил Согласительную процедуру реструктуризации долларовых облигаций FESCO

    08.11.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • 3 ноября 2017 года Высший суд юстиции Англии и Уэльса одобрил Согласительную процедуру (Схему), предложенную Группой FESCO для реструктуризации находящихся в обращении еврооблигаций с 8,00%-ным доходом и погашением в 2018 году и еврооблигаций с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020 году (долларовые облигации).

    Постановление об одобрении Схемы было передано Регистратору компаний, и Схема вступила в силу 3 ноября 2017 года.

    Реализация Схемы зависит от некоторых условий, в числе которых выполнение всех предварительных условий для предоставления долгового финансирования от Банка ВТБ, необходимого для осуществления выплат держателям долларовых облигаций. Кредитное соглашение было подписано 3 ноября 2017 года.

    «Группа сделает все необходимое для скорейшего выполнения условий реализации Схемы, и, в соответствии с Описанием Схемы, держатели Долларовых облигаций будут уведомлены о дате расчетов. Описание Схемы предполагает, что расчеты должны быть произведены до 17 ноября 2017 года или в иную, более позднюю дату, если такая дата будет согласована держателями не менее чем 75% Долларовых облигаций в стоимостном выражении», – говорится в сообщении FESCO.

    200

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    ВТБКомпания Усть-ЛугаКредитыЛенинградская областьСуд 28.02.2017 Определение суда по Компании Усть-Луга
    27 февраля Кингисеппский городской суд вынес определение о прекращении производства по делу о взыскании долга правительством Ленинградской области […]
    0
    FESCO Контейнерные перевозкиЭкспорт 29.05.2017 FESCO запускает контейнерные поезда
    «FESCO» запускает услугу по доставке экспортных грузов промышленных предприятий Северо-Западного региона в порты Санкт-Петербурга регулярными контейнерными поездами. Как […]
    0
    FESCO Hyundai Merchant MarineКонтейнеровозыРотация портовСервис 04.04.2017 FESCO меняет ротацию
    Транспортная группа FESCO сообщила о сокращении времени доставки грузов между портами Дальнего Востока России и портами Китая на […]
    0
    FESCO Контейнерный поезд 30.08.2017 FESCO запускает монгольский шатл
    Транспортная группа FESCO совместно с китайской компанией SWIFT запустила контейнерный поезд FESCO Mongolian Shuttle из Сямэня в Москву. […]
    0
    FESCO Военные грузыКурилы 21.09.2017 Воинские грузы FESCO
    Универсальный сухогруз «ФЕСКО Пионер» Транспортной группы FESCO обеспечил доставку на Курильские острова 2 685 тонн грузов по заказу […]
    0
    HanjinЛиквидацияСуд 17.02.2017 Hanjin банкрот
    Сегодня Сеульский суд объявил Hanjin банкротом по истечении двухнедельного срока, в течение которого было можно подать на апелляцию. […]
    0
    Daewoo Shipbuilding АкцииДолгиКредиторская задолженностьСуд 18.05.2017 DSME реструктуризирует 6 млрд долга
    Южнокорейский Высокий суд отклонил апелляцию частных инвесторов, тем самым одобрив списание задолженности в 6 млрд долларов и антикризисную […]
    0
    АрбитражНовороссийский морской торговый портПриморский торговый портСудФАС 09.06.2017 Приморский торговый порт оспорил решение ФАС
    8 июня Арбитражный суд г. Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление ООО «Приморский торговый порт» и признать недействительным […]
    0
    FESCO Владивостокский морской торговый портКонтейнерный поезд 16.05.2017 Блок-трейн FESCO из Екатеринбурга во Владивосток
    Транспортная группа FESCO запустила новый регулярный контейнерный поезд из Екатеринбурга во Владивосток (в ВМТП) – FESCO Ural Shuttle […]
    0
    Мурманское морское пароходствоПошлиныСудТаможня 10.04.2017 С ММП пытаются взыскать пошлину дважды
    Мурманскому морскому пароходству два раза начислили таможенные платежи за ремонт судна за пределами таможенной территории РФ. По информации […]
    0
    HanjinБанкротствоКонтейнеровозыСуд 06.03.2017 Последнее судно Hanjin
    Последнее судно Hanjin Shipping было продано 1 марта согласно решению Верховного суда Сингапура, сообщает Seatrade Maritime News. Речь […]
    0
    FESCO Краны 18.05.2017 Краны для приморской Звезды
    FESCO обеспечила судовое агентирование поставки очередной партии кранового оборудования для строящегося судостроительного завода «Звезда» в Приморском крае. В […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    08.11.2017 New Weekly №60 Грузооборот портов Севера РФ, 9 месяцев 2017г.
    08.11.2017 Груз для золотодобычи
    07.11.2017 Новый рекорд на Юге-2
    07.11.2017 Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    07.11.2017 Больше зерна в ВМТП
    03.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 43
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики