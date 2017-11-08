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    • ВТБ предоставит FESCO кредит до 680 млн долларов

    08.11.2017

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    • Банк ВТБ и FESCO подписали договор о предоставлении кредитной линии на сумму до 680 млн долларов США для реструктуризации основной части задолженности группы FESCO, говорится в официальном заявлении FESCO. Эти средства группа направит на выплату и/или погашение значительной части существующей финансовой задолженности. На прошлой неделе ВТБ утвердил условия кредита.

    Заемщиком по кредиту выступит входящее в группу ПАО «ВМТП». Кредит будет выдан сроком на 5 лет для выплаты кредиторам сумм урегулирования в связи с реструктуризацией задолженности Ггруппы по находящимся в обращении обеспеченным еврооблигациям с 8,00%-ным доходом и погашением в 2018 году и еврооблигациям с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020 году (долларовые облигации); для рефинансирования существующей задолженности группы по кредитному соглашению, обеспеченному ранее выкупленными облигациями, а также на другие цели, связанные с реструктуризацией существующей задолженности группы.

    Группа также подтвердила, что соглашение о фиксации намерений от 6 сентября 2017 года между, среди прочего, FESCO и некоторыми членами группы ad hoc держателей долларовых облигаций автоматически прекратило свое действие 31 октября 2017 года, что в соответствии с условиями соглашения являлось первоначальной датой окончания действия соглашения.

    Как сообщалось 27 октября этого года, согласительная процедура (схема), связанная с реструктуризацией задолженности группы по долларовым облигациям была одобрена необходимым большинством кредиторов по схеме в рамках заседания, проведенного 27 октября 2017 года в соответствии с требованиями части 26 Закона о компаниях 2006 года.

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