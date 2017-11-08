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    • Буксир с баржей на мели на Каме

    08.11.2017

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    • По данным ГМСКЦ, 6 ноября в 17-00 состав теплоход «ОТА-864» + баржа 3519, судовладелец «Шольинский берег», следуя рейсом н.п. Нечкино – г. Сарапул с грузом песчано-гравийной смеси 1973 тонн, вышел за кромку судового хода и сел на мель на 1875,6 км реки Кама. Пострадавших, повреждений, загрязнения акватории нет. Потеря осадки баржи составляет 5 см. «ОТА-864» самостоятельно снять баржу с мели не смог. Судовладелец принимает меры по привлечению дополнительных сил и средств для снятия баржи с мели.  Судоходная обстановка на данном участке была снята ноября.

    7 ноября в 15-09 прогулочный катер Р7956ЖК, судовладелец частное лицо, экипаж 3 человека, сел на мель в районе пикета №118 на южной кромке Калининградского морского канала. Загрязнения акватории, пострадавших, помех судоходству нет. В 17-30 экипаж пересел на подошедший катер транспортной полиции. В районе аварийного судна дежурит катер МЧС. Судовладелец принимает меры по снятию катера с мели. По указанию транспортной полиции работы по снятию с мели отложены до светлого времени суток. Погода в районе: ветер восточный 4-5 м/с, высота волн 0,5 м.

    8 ноября в 2-30 на теплоходе «Порт Мэй» в проливе Лаперуза, Татарский пролив, вышел из строя турбонагнетатель главного двигателя. Экипаж 15 человек, все граждане РФ, груз – каменный уголь 4 тыс. тонн назначением Петропавловск-Камчатский. Погода в районе: ветер южный 5-7 м/с, море до 0,5 м. В 4-45 к аварийному судну из порта Корсаков вышло спасательное судно «Атлас» Сахалинского филиала МСС Росморречфлота.

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