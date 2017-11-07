MOL поделится с COSCO Shipping

MOL подтвердил информацию о решении продать COSCO Shipping долю 50% в своей дочерней компании – собственнике четырех СПГ-танкеров, которые будут обеспечивать транспортировку сжиженного газа в рамках проекта «Ямал СПГ». Через эту компанию MOL уже подписал долгосрочные тайм-чартерные контракты на суда, сообщается в официальном заявлении MOL.

Это четвертый совместный СПГ-проект MOL и China COSCO Shipping. Помимо этого, компании договорились о совместной собственности на четыре судна, построенных в 2015-2016 годах для ExxonMobil, до 2018 года должны быть в эксплуатацию шесть газовозов для SINOPEC, а с 2018 по 2019 годы намечена сдача трех газовозов ледового класса для проекта «Ямал СПГ».

Таким образом, к 2020 году общее количество судов, находящихся в совместной собственности MOL и China COSCO Shipping, увеличится до 17.