7 ноября в истории транспортной отрасли

1924 год. На Красную площадь выкатили десять ярко-красных автомобилей. Это были первенцы советского автостроения – грузовики АМО-Ф15. На одном из них был укреплен лозунг: «Обеспечим автомобилями наше детище – родную Красную Армию!».

1940 год. Обрушение висячего моста «Tacoma Narrows Bridge» из-за недоучёта ветровых нагрузок. Это подвесной мост в США, в штате Вашингтон общей длиной 1600 м и длиной центрального пролёта 850 м (третий по величине мост в мире в момент открытия 1 июля 1940 года).

Первый вариант моста, спроектрованный Кларком Элдриджем и Леоном Моиссеиффым, разрушился из-за недоучета ветровой нагрузки и явления механического резонанса. Это событие было заснято на киноплёнку и легло в основу документального фильма «The Tacoma Narrows Bridge Collapse» (1940). Восстановленный мост был открыт в 1950 году.

1949 год. Получена первая нефть на Нефтяных Камнях (Азербайджан), старейшей в мире морской нефтяной платформе. Для создания плацдарма бурения использовали отслуживший свой срок корабль «Чванов», отбуксированный в зону Нефтяных Камней и затопленный на заданной точке. 24 августа 1949 года бригада приступила к бурению первой скважины, давшей 7 ноября того же года долгожданную нефть. Это был мировой триумф: скважина имела глубину около 1000 м, а ее суточный дебит составлял 100 тонн фонтанной нефти. В честь этого события решено было переименовать «Черные Камни» в «Нефтяные Камни».