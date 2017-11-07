Электронный обмен данными в «едином окне»: технология и риски

Sea News продолжает серию публикаций, посвященных внедрению механизма «единого окна» в морских пунктах пропуска через государственную границу.

Владимир Коростелев

Директор проекта Single Window «Группы Морской Экспресс»

Представитель ассоциаций морских агентов Калининграда, Санкт-Петербурга и Юга России в Москве

ТЕХНОЛОГИЯ И РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ В МОРСКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА «ЕДИНОГО ОКНА» (продолжение)

В процессе внедрения электронного обмена данными в морских пунктах пропуска в рамках функционирования механизма «единого окна» необходимо последовательно решить следующие задачи:

разработать модель данных «единого окна» морского пункта пропуска (таблицу), включающую перечень элементов данных (сведений), которыми обмениваются судовладелец (перевозчик) и уполномоченный орган (оператор) «единого окна» МПП; разработать сценарии обмена прикладными сообщениями электронного обмена данными между судовладельцем (перевозчиком) и уполномоченным органом в механизме «единого окна» МПП; разработать форматы прикладных сообщений электронного обмена данными, которыми обмениваются судовладелец (перевозчик) и уполномоченный орган (оператор) «единого окна» в синтаксисах ЭДИФАКТ ООН (руководство по внедрению сообщения MIG) и XML (XML-схема – файл XSD); решить организационные вопросы утверждения, публикации и сопровождения нормативно-справочной информации (форматов прикладных сообщений и используемых списков кодов).

В предыдущей статье «Практическая организация электронного обмена данными в морских пунктах пропуска с использованием механизма «единого окна» (см. публикацию в SeaNews от 30 октября 2017 года) были рассмотрены задачи 1 и 2.

Настоящая статья посвящена практическим вопросам разработки форматов прикладных сообщений (задача 3) и решению организационных вопросов (задача 4) внедрения электронного обмена данными в морских пунктах пропуска в рамках функционирования механизма «единого окна».

3. Разработка форматов прикладных сообщений электронного обмена данными

Для реализации сценариев обмена прикладными сообщениями в «едином окне» морского пункта пропуска (далее – МПП) на основе модели данных Всемирной таможенной организации и справочника элементов внешнеторговых данных СЭВД ООН необходимо разработать прикладные форматы стандартных сообщений в синтаксисе ЭДИФАКТ ООН: GOVCBR, APERAK и CUSRES и соответствующих им XML-схем.

В зависимости от сформированной модели данных для организации обмена информацией B2G с механизмом «единого окна» необходимо выбрать и утвердить:

версию справочников стандарта ЭДИФАКТ ООН (например, D.10A),

тип сообщения (например, GOVCBR),

необходимые для передачи данных сегменты и сегментные группы внутри сообщения.

В результате из исходного сообщения ЭДИФАКТ ООН формируется прикладное подмножество стандартного сообщения – так называемый SubSet (англ.), состоящее из обязательных стандартных сегментов и условных сегментов, выбранных пользователем.

Для каждого подмножества стандартного сообщения ЭДИФАКТ ООН разрабатывается руководство по применению сообщения с указанием перечня используемых элементов данных, кодов и примеров передаваемой информации – MIG (Message Implementation Guidelines, англ.), в которое включается диаграмма используемых сегментов и сегментных групп стандартного сообщения.

Руководство MIG необходимо для форматно-логического контроля входящих сообщений ЭДИФАКТ ООН и используется для настройки программных средств — конвертеров входящих электронных сообщений из синтаксиса ЭДИФАКТ ООН или XML во внутренний формат базы данных прикладной системы («единого окна»).

Для настройки конвертеров на обработку сообщений XML необходимо разработать файлы описания структуры – XMl-схемы.

Пример структуры подмножества стандартного сообщения INVRPT ЭДИФАКТ ООН (используется для передачи данных документов форм 3 и 4 ФАЛ ИМО) представлен на рисунке 7. На представленной диаграмме видно, что из структуры стандартного сообщения ЭДИФАКТ ООН исключены неиспользуемые группы сегментов и оставлен только необходимый минимум сегментных групп (SG2, SG9, SG11 и SG13).:

Рисунок 5. Диаграмма подмножества стандартного сообщения INVRPT «Отчет об инвентаризации» (Inventory Report)

Применение модели данных «единого окна» МПП, соответствуюшй требованиям СЭВД ООН (каждый элемент данных по формату соответствует стандарту ООН), позволяет упростить процесс разработки электронных документов в синтаксисе XML. Простой и относительно легкий для внедрения синтаксис XML характеризуется отсутствием строгой организации структур, справочников и кодов, присущих ЭДИФАКТ ООН. Отсюда – наличие множества разнотипных разработок в синтаксисе XML, в которых применяются несовместимые коды и классификаторы.

Один из путей решения этой проблемы – в преобразовании стандартных сообщений ЭДИФАКТ ООН в XML-схемы без изменения структуры и при сохранении справочников кодов и классификаторов. Использование международного справочника СЭВД ООН гарантируется единство наименований, представлений, размерности и порядка заполнения (списки используемых кодов) для всех элементов данных в существующих или разрабатываемых документах. При этом электронный обмен данными между участниками внешнеэкономической деятельности реализуется без затруднений.

Этот способ разработки структур сообщений XML описан в международном стандарте ISO/TS 20625:2002 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) – Rules for generation of XML scheme files (XSD) on the basis of EDI(FACT) implementation guidelines.

Для разработки XML-схем прикладного сообщения на основании использования структуры стандартного сообщения ЭДИФАКТ ООН можно применить следующие правила:

Структура XML-сообщения должна соответствовать одноимённому сообщению ЭДИФАКТ ООН.

Сегментные группы, сегменты, элементы данных (простые, составные и компонентные) сообщения ЭДИФАКТ ООН преобразовывают в одноимённые элементы сообщения XML.

В сообщении XML используют стандартные справочники кодов ЭДИФАКТ ООН.

Имена элементов XML, соответствующих элементам данных ЭДИФАКТ ООН, начинаются с буквы E (Element).

Имена элементов XML, соответствующих составным элементам данных ЭДИФАКТ ООН, начинаются с буквы C (Composite).

Имена элементов XML, соответствующих сегментам ЭДИФАКТ ООН совпадают с наименованиемкс сегментов (например, UNH, BGM).

Имена элементов XML, соответствующих сегментным группам ЭДИФАКТ ООН, начинаются с букв SG (Segment Group).

Имена ключевых элементов XML, соответствующих структуре сообщения ЭДИФАКТ ООН, совпадают с наименованием соответствующего сообщения (например, GOVCBR, CUSRES).

В качестве примера приведено описание сегмента данных QTY в 2-х версиях синтаксиса ЭДИФАКТ ООН D.01B и соответствующей ему XML-схемы:

Таблица 2. Пример сегмента КОЛИЧЕСТВО (QTY) в синтаксисе ЭДИФАКТ ООН

Рисунок 6. Диаграмма соответствующего сегменту QTY одноименного элемента данных QTY в синтаксисе XML

Рисунок 7. Пример элемента данных QTY в синтаксисе XML

Разработанные форматы прикладных сообщений для «единог окна» МПП (UN/EDIFACT MIG, XML-схемы) должны быть утверждены и опубликованы ведущей органзацией – разработчиком либо оператором «единого окна».

4. Решение организационных вопросов утверждения, публикации и сопровождения нормативно-справочной информации

Механизм «единого окна» создается для продолжительной эксплуатации в течении многих лет. Поэтому уполномоченный орган «единого окна» должен изначально предусмотреть решение организационных вопросов, связанных, в том числе с обновлением и сопровождением стандартов электронного обмена данными (форматов прикладных электронных сообщений ЭДИФАКТ ООН и XML). Не должно, к примеру, возникнуть ситуации, когда после десяти лет эксплуатации «единого окна» невозможно отыскать ни разработчика форматов прикладных сообщений, ни осуществить их доработку или обновление.

Также перед началом внедрения механизма «единого окна» МПП уполномоченный орган должен решить вопросы ответственности государственных органов за ведение и сопровождение используемых списков кодов. Так, например, списки кодов государтв или единиц измерения поддерживаются на международном уровне в рамках сопровождения международных стандартов ИСО. А в связи с тем, что список кодов местоположений портов и местоположений ЛОКОД ООН (международная рекомендация №16 ЕЭК ООН) изначально содержит ограниченный перечень крупных морских портов мира, для его расширения необходимы мероприятия на национальном уровне.

Международный опыт свидетельствует о необходимости создания национальной организации, ответственной за расширение списка кодов ЛОКОД ООН до национальных потребностей. Например, в Японии при внедрении механизма «единого окна» был организован специальный Комитет по поддержке национального сегмента международного справочника местоположений ЛОКОД ООН (UN/LOCODE). Комитет проанализировал список кодов местоположений, присвоенных ООН объектам транспортной инфраструктуры Японии и существенно расширил его. Если в начале этой работы в 1997 году в списке находилось около 400 кодов, то к 2004 году список кодов, относящихся к Японии, увеличился до 1622.

Национальная организация, ответственная за разработку прикладных сообщений ЭДИФАКТ ООН и ведение списков кодов, должна быть зарегистрирована в справочнике кодов СЭВД ООН. Ее код должен указываться при заполнении служебных элементов данных в заголовке сообщений ЭДИФАКТ ООН и в исходных данных Руководств по применению сообщений (MIG). Для передачи указанной информация используется элемент данных из справочника СЭВД ООН: «3055 Код ведущей организации».

При внедрении электронного документооборота в морских пунктах пропуска в рамках функционирования механизма «единого окна» морского пункта пропуска могут возникнуть следующие риски:

недостаточная поддержка реализации механизма «единого окна» со стороны административного ресурса (отсутствие «политической воли»);

недостаточное финансирование и ресурсное обеспечение мероприятий по построению механизма «единого окна» морского пункта пропуска;

отсутствие нормативно-правовой базы для реализации механизма «единого окна»;

консервативное отношение к необходимости изменения существующих административных процедур при взаимодействиях B2G, G2G;

недостаточная координация между государственными контрольными органами на границе, отсутствие единообразного понимания конечной цели;

желание получить полноценный национальный механизм «единого окна» путем «однократного усилия» без прохождения эволюционных этапов развития посредством построения информационной системы «для всех» ГКО и участников ВЭД на основе модели данных, учитывающей потребности всех государственных органов.

стремление уполномоченного органа перевести в электронный вид все необходимые для «единого окна» бумажные документы без их ревизии и сокращения, игнорируя положения международных рекомендаций №№ 33 и 34 ЕЭК ООН, касающихся гармонизации и сокращения набора используемых элементов данных (модели данных «единого окна»);

нежелание уполномоченного органа при разработке информационного обеспечения «единого окна» морского пункта пропуска следовать положениям Международной конвенции по облегчению международного морского судоходства (Конвенции ФАЛ ИМО) и рекомендациям по электронному бизнесу Международной морской организации ИМО под предлогом того, что не все государства-члены ЕАЭС присоединились к Конвенции ФАЛ ИМО;

нежелание уполномоченного органа соблюдать международные стандарты электронного обмена данными ЭДИФАКТ ООН и ВТамО под предлогом того, что на национальном уровне уже разработаны локальные форматы сообщений;

избыточное внимание, отвлечение средств и ресурсов на вопросы защиты информации, в том числе связанных с применением ЭЦП, в ущерб реализации основного функционала электронного обмена данными B2G в механизме «единого окна» МПП;

недостаточное внимание вопросам поддержания справочников кодов и классификаторов, необходимых для функционирования механизма «единого окна», в том числе отсутствие организационных мероприятий по ведению и сопровождению национальных справочников кодов участников ВЭД, перевозчиков, местоположений (ЛОКОД ООН) и других.

Указанные риски могут быть минимизированы путем своевременного выявления и принятия соответствующих решений государственными органами.