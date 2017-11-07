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    • Прибыли и убытки Maersk

    07.11.2017

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    • A.P.Moller-Maersk опубликовал финансовые показатели за третий квартал и 9 месяцев 2017 года. По итогам третьего квартала выручка по группе увеличилась на 14% до 8,05 млрд долларов. При этом транспортно-логистический дивизион показал рост выручки на 14% до 7,96 млрд долларов, тогда как в энергетическом дивизионе произошло снижение на 19% до 85 млн долларов.

    Как отметил CEO A.P.Moller-Maersk Сорен Скоу, основным двигателем роста выручки в транспортно-логистическом дивизионе стало увеличение выручки Maersk Line – и это при том, что именно она приняла на себя основной удар от кибератаки. Убыток от вируса в A.P.Moller-Maersk оценивают в сумму порядка 250-300 млн долларов, весь негатив пришелся на третий квартал, в четвертом квартале финансовых последствий от кибератаки для компании не ожидается.

    «Рынок продолжал развиваться позитивно, глобальные контейнерные перевозки выросли в третьем квартале на 5% к аналогичному периоду прошлого года при росте номинальной вместимости флота на 3%. Однако мероприятия, связанные с восстановлением после кибератаки привели к сокращению объема перевозок Maersk Line на 2,5% и увеличению себестоимости перевозки одного контейнера на 3,9% при фиксированных ценах на бункер», – сказал С.Скоу.

    Показатель EBITDA по группе вырос в третьем квартале на 50% до 978 млн долларов. Операционная прибыль упала в 18 раз до 4 млн долларов. Убыток до налогообложения составил 101 млн долларов против прибыли 8 млн долларов в третьем квартале 2016 года. В целом A.P.Moller-Maersk закрыл квартал с чистым убытком 1,5 млрд долларов против чистой прибыли 438 млн долларов годом ранее.


    Выручка по группе за 9 месяцев 2017 года увеличилась в сравнении с аналогичным показателем 2016 года на 12% и составила 22,95 млрд долларов. Показатель EBITDA вырос в 1,4 раза до 2,7 млрд долларов, операционная прибыль – в 1,6 раза до 322 млн долларов. Убыток до налогообложения составил 156 млн долларов против 112 млн долларов годом ранее, чистый убыток – 1,55 млрд долларов против чистой прибыли 780 млн долларов за 9 месяцев 2016 года.


    Maersk Line показала по итогам третьего квартала рост выручки на 14% до 6,1 млрд долларов. Как отмечают в A.P.Moller-Maersk, в основном это связано с увеличением к аналогичному показателю прошлого года на 14% средней величины фрахтовой ставки, которая составила 2063 доллара за 40-футовый контейнер. В то же время, в сравнении со вторым кварталом этого года средняя ставка сократилась на 1,1%. В сравнении с третьим кварталом 2016 года ставки выросли на всех направлениях: на перевозках Восток – Запад на 20%, на перевозках Север – Юг на 14% и на внутрирегиональных перевозках – на 7%.


    Объем перевозок снизился на 2,5% до 5,3 млн TEU. При этом headhaul перевозки увеличились на 0,6%, тогда как backhaul объемы упали на 8,8%. Себестоимость транспортировки одного 40-футового контейнера увеличилась на 7,3% до 2135 долларов, при фиксированных ценах на бункер повышение себестоимости составило 3,9%.

    Показатель EBITDA увеличился в 2,3 раза до 755 млн долларов. Операционная прибыль составила 263 млн долларов против операционного убытка 153 млн долларов годом ранее, чистая прибыль – 220 млн долларов против чистого убытка 116 млн долларов в третьем квартале 2016 года.

    По итогам 9 месяцев Maersk Line увеличила выручку на 15,1% до 17,7 млрд долларов, показатель EBITDA вырос в 1,7 раза до 2,05 млрд долларов. Операционная прибыль составила 597 млн долларов против операционного убытка 260 млн годом ранее, чистая прибыль – 493 млн долларов против чистого убытка 230 млн долларов за 9 месяцев 2016 года.


    APM Terminals в третьем квартале сократился выручку на 3,6% при росте объемов на 6,5% до 10,2 млн TEU. Показатель EBITDA снизился на 10,6% до 178 млн долларов, операционный убыток составил 243 млн долларов против операционной прибыли 171 млн долларов, чистый убыток – 267 млн долларов против чистой прибыли 131 млн долларов годом ранее. Связано это во многом с тем, что расходы на реализацию новых проектов перекрывали прибыль от действующих терминалов.


    Средняя загрузка терминалов в третьем квартале была 64% против 70% годом ранее, при этом без учета трех терминалов, которые были запущены в этом году (Ласаро-Карденас, Измир и Кетцаль) средняя загрузка составляла 68%.



    По итогам 9 месяцев выручка APMT сократилась на 2,2% до 3,02 млрд долларов, EBITDA – на 10,4% до 493 млн долларов. Операционный убыток составил 249 млн долларов против операционной прибыли 435 млн долларов, чистый убыток – 276 млн долларов против чистой прибыли 351 млн долларов.


    Damco закрыл третий квартал с чистым убытком 6 млн долларов против чистой прибыли 15 млн долларов, что в компании объясняют последствиями кибератаки, а также инвестициями и снижением прибыли от морских перевозок. По итогам 9 месяцев чистый убыток составил 14 млн долларов против чистой прибыли 27 млн долларов за аналогичный период 2016 года.

    Svitzer увеличил в третьем квартале прибыль в 1,6 раза до 35 млн долларов, по итогам 9 месяцев рост скромнее – на 4,1% до 76 млн долларов.

    Maersk Container Industry закончил третий квартал с прибылью 8 млн долларов против убытка 7 млн долларов годом ранее, по итогам 9 месяцев компания получила прибыль 37 млн долларов против убытка 44 млн долларов в январе-сентябре 2016 года.

    Maersk Supply Service закрыл третий квартал с убытком 16 млн долларов против 11 млн долларов годом ранее, по итогам 9 месяцев убыток сократился в 2,5 раза и составил 48 млн долларов.

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