Первый японский 20-тысячник

Контейнеровоз «MOL Truth» – первый 20-тысячник, построенный в Японии, сдан в эксплуатацию на прошлой неделе. Он был построен на верфи Saijo компании Imabari Shipbuilding.

Это пятый контейнеровоз-гигант из шести, находящихся в управлении MOL, говорится в заявлении MOL. Его длина составляет 400 м, ширина – 58,5 м, вместимость – 20 182 TEU. Оно будет способно работать на СПГ. Судно будет задействовано на трейде Азия – Северная Европа в рамках THE Alliance.

Шестое и последнее из этой серии судно, строящееся на одной из трех верфей Imabari Shipbuilding, планируется сдать в эксплуатацию в январе 2018 года. Стоит отметить, что четыре судна MOL из этой серии были построены на южнокорейской верфи Samsung Heavy Industries.