Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Первый японский 20-тысячник

    07.11.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • Контейнеровоз «MOL Truth» – первый 20-тысячник, построенный в Японии, сдан в эксплуатацию на прошлой неделе. Он был построен на верфи Saijo компании Imabari Shipbuilding.

    Это пятый контейнеровоз-гигант из шести, находящихся в управлении MOL, говорится в заявлении MOL. Его длина составляет 400 м, ширина – 58,5 м, вместимость – 20 182 TEU. Оно будет способно работать на СПГ. Судно будет задействовано на трейде Азия – Северная Европа в рамках THE Alliance.

    Шестое и последнее из этой серии судно, строящееся на одной из трех верфей Imabari Shipbuilding, планируется сдать в эксплуатацию в январе 2018 года. Стоит отметить, что четыре судна MOL из этой серии были построены на южнокорейской верфи Samsung Heavy Industries.

    114

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    LNGUnifeederКонтейнеровозыСПГТехнологии 04.10.2017 Первый short sea контейнеровоз на СПГ
    Unifeeder начал эксплуатацию первого в мире short sea контейнеровоза, работающего на сжиженном природном газе. Судно «Wes Amelie» 2011 […]
    0
    ITMOLТехнологии 28.08.2017 MOL присоединяется к блокчейн-проекту
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) объявила о решении присоединиться к консорциуму по разработке платформы для обмена данными с применением […]
    0
    MSCКонтейнеровозы 09.02.2017 Новый 19-тысячник для MSC
    Samsung Heavy Industries (SHI) сдала в эксплуатацию компании Ocean Yield ASA контейнеровоз «MSC Rifaya» вместимостью 19,5 тыс. TEU. […]
    0
    Hyundai Merchant MarineВладивостокКонтейнеровозыПроект 03.04.2017 Hyundai Merchant Marine на ВМТП
    Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ и представители Hyundai Merchant Marine с рабочим визитом посетили […]
    0
    MOLКонтейнерКонтейнеровозыПроисшествия 11.07.2017 Потерянных контейнеров стало меньше вдвое
    По данным Всемирного совета судоходства (WSC), среднее количество контейнеров, потерянных при морской перевозке, в прошлом году сократилось на […]
    0
    MOLМодернизацияРефконтейнерРефперевозкиРефы 25.05.2017 Модернизация рефпарка MOL
    MOL Liner до 1 июля получит 2000 сорокафутовых и 200 двадцатифутовых контейнеров. Контейнеры будут оборудованы современными системами контроля […]
    0
    MOLНовостройСПГТанкер 16.10.2017 MOL повезет сланцевый газ
    Сегодня прошла церемония имянаречения нового танкера СПГ, принадлежащего MOL и Tokyo LNG Tanker. Он получил название «Energy Liberty». […]
    0
    2017АвгустАпрельГлобальноИюльИюньКонтейнеровозыМайМартУтилизацияФевральЯнварь 06.09.2017 Ушли на слом
    По данным Dynamar, по итогам января-августа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число списанных контейнеровозов увеличилось на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    КонтейнеровозыПроисшествия 13.01.2017 15 контейнеров упали за борт cудна Red Cedar
    Контейнеровоз Red Cedar потерял 15 контейнеров во время шторма в Северном море возле острова Тессел (Нидерланды), сообщает Maritime […]
    0
    КитайКонтейнеровозы 18.08.2017 22-тысячники для CMA CGM построят в Китае
    CMA CGM подписала соглашение о намерениях с двумя китайскими верфями относительно строительства девяти 22-тысячников, сообщает World Maritime News. […]
    0
    ИнвесторыКонтейнеровозыРасходы 07.02.2017 Yang Ming отдаст чужое
    Yang Ming планирует в период с 2018 по 2020 годы вернуть владельцам 12 зафрахтованных контейнеровозов вместимостью 4,5-5 тыс. […]
    0
    MOLРеструктуризация 27.02.2017 Реструктуризация в MOL
    В структуре Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) с 1 апреля создается подразделение Product Transport Business. Напомним, балкерное подразделение […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    07.11.2017 Новый рекорд на Юге-2
    07.11.2017 Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
    07.11.2017 Больше зерна в ВМТП
    03.11.2017 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 43
    03.11.2017 Стивидоры UCLH в динамике
    02.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 43
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики