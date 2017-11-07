Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2017

На прошлой неделе наблюдался рост спотовых ставок на североевропейском, средиземноморском и американском направлении. Одновременно существенно снизились ставки на Персидский залив.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр выросли по сравнению с 43 неделей на 4,7%, ставки на порты Средиземноморья поднялись на 3,1%.

Ставки на порты западного побережья США на прошлой неделе выросли на 2,4%, на порты восточного побережья – на 0,7%. Ставки из Китая на Персидский залив упали довольно значительно – минус 9,5% к уровню 43 недели.



Ставки на Южную Америку на 44 неделе сократились на 4%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 5%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию опустились – на 0,9% и на западные, и на восточные порты. В то же время, ставки на Сингапур и на Южную Корею выросли на 7,4% и 2,7% соответственно.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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