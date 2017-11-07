Больше зерна в ВМТП

«Владивостокский морской торговый порт» запустил программу «Зерновые грузы», направленную на повышение эффективности и увеличение объемов перевалки зерновых. Программа предполагает увеличение мощности единовременного хранения зерновых на 33%, с 12 тыс. тонн до 16 тыс. тонн, что позволит обеспечить экспорт в страны Азии рекордного урожая зерновых, собранного в 2017 году.

Как уточнил SeaNews в ВМТП, речь идет об увеличении мощностей под зерно, переваливаемое традиционным способом (навалом), – на сегодняшний день это основной способ экспорта зерна для дальневосточных грузоотправителей.

Мощности были увеличены за счет существующих складских помещений ВМТП, которые ранее использовались для хранения других видов груза. В рамках программы «Зерновые грузы» на складах было проведено профилактическое карантинное обеззараживание (фумигация) в соответствии с требованиями Россельхознадзора.

Кроме того, в ВМТП разработаны и внедрены ряд управленческих и организационных решений, направленных на оптимизацию сквозного планирования, ускорение процесса отправления составов на станцию и со станции Владивосток, а также новые технологические карты перевалки зерновых грузов.

ВМТП также продолжает расширять использование специализированных контейнеров-зерновозов. Специализированные 20-футовые зерновые контейнеры повышенной вместимости транспортируются и обрабатываются с помощью стандартных перегружателей и портальных кранов. На территории терминала зерно хранится в контейнерах, а не в крытых складах. Такая технология, отметили в ВМТП, сокращает издержки как порта, так и грузоотправителей.

По данным SeaNews, за 9 месяцев 2017 года ВМТП перевалил 67 тыс. тонн зерна (без учета контейнерных отправок), в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт вырос в 5 раз до 65,7 тыс. тонн, каботаж, напротив, сократился в 4,5 раза до 1,3 тыс. тонн.