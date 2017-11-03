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    • Стивидоры UCLH в динамике

    03.11.2017

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    • Компании стивидорного дивизиона UCL Holding обработали по итогам первых 9 месяцев 2017 года 27,5 млн тонн грузов, на 10,4% больше аналогичного показателя 2016 года, сообщили SeaNews в холдинге. Как отмечают в компании, рост общего объема перевалки произошел за счет увеличения оборота контейнеров, черных металлов, каменного угля и зерновых грузов.

    Обработка сухих грузов по дивизиону в целом выросла на 12% до 22,5 млн тонн. Перевалка нефтеналивных грузов увеличилась на 3% до 5 млн тонн.

    Структура грузооборота в целом не изменилась. Экспортные грузы составляют 86%, импорт – 13%. На долю каботажных грузов приходится 1% оборота.

    Наибольший рост отмечен в перевалке контейнерных грузов – на 17% до 496,5 тыс. TEU (в весовом выражении – на 20% до 6,3 млн тонн), что стало результатом увеличения оборота «Контейнерного терминала Санкт-Петербург». «Морской порт Санкт-Петербург» увеличил обработку контейнеров почти в три раза.


    Перевалка насыпных и навалочных грузов выросла на 14% до 9,4 млн тонн. Положительная динамика обусловлена ростом перевалки угля на 22% до 6,9 млн тонн за счет роста экспорта энергетического угля в Усть-Луге и Туапсе. Перевалка зерновых грузов увеличилась на 11% до 1,8 млн тонн за счет экспортных объемов, идущих через Туапсе и Таганрог.

    Оборот генеральных грузов показал рост на 4% до 6,8 млн тонн за счет увеличения обработки черных металлов в «Морском порту Санкт-Петербург» (до 2,7 млн тонн) и «Туапсинском морском торговом порту» (до 1,8 млн тонн).


    Увеличение общего грузооборота нефтеналивных грузов на 3% до 5 млн тонн в холдинге объясняют стабильной работой нефтеналивного терминала Туапсинского порта, обеспечившего прием и обработку всего грузопотока нефтепродуктов, заявленного Туапсинским нефтеперерабатывающим заводом.

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