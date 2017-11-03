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    • Отмена рейсов в преддверии низкого сезона

    03.11.2017

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    • OOCL сообщил о снятии рейсов на трейде Азия – Европа в преддверии ожидаемого снижения спроса в период рождественских праздников в Европе.

    На направлении Азия – Северная Европа снимается рейс на сервисе Loop 3, который должен был выполнять контейнеровоз «CSCL Uranus» c выходом на 46 неделе из Нинбо и прибытием на 51 неделе в Антверпен.

    На направлении Азия – Западное Средиземноморье снимается рейс на сервисе WM1, который должен был выполнять контейнеровоз «Al Riffa» с выходом на 47 неделе из Циндао и приходом на 51 неделе в Специю.

    APL сообщил об отмене рейса на сервисе Far-East Express 7 (FX7), судно должно было прийти в Нинбо 18 ноября и в Пирей 15 декабря.

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