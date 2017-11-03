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    • Новый CEO в Maersk Container Industry

    03.11.2017

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    • Новым Chief Executive Officer Maersk Container Industry, производителя контейнеров в составе группы A.P.Moller-Maersk, назначен Шон Фитцджералд. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2018 года.

    Стиг Хоффмейер, возглавляющий компанию в настоящий момент, сообщил об уходе в сентябре этого года.

    Ш.Фитцджералд до настоящего назначения с 2014 года руководил в должности президента Joy Global China, входящей в состав японской Komatsu Mining Corp, ранее был региональным вице-президентом Joy Mining Machinery, а до этого в течение почти 10 лет занимал различные руководящие должности в General Electric.

    Maersk Container Industry насчитывает более 5 тыс. сотрудников, в состав компании входят три завода по строительству контейнеров в Китае и Чили и конструкторско-проектное бюро в Дании.

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