Новый CEO в Maersk Container Industry

Новым Chief Executive Officer Maersk Container Industry, производителя контейнеров в составе группы A.P.Moller-Maersk, назначен Шон Фитцджералд. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2018 года.

Стиг Хоффмейер, возглавляющий компанию в настоящий момент, сообщил об уходе в сентябре этого года.

Ш.Фитцджералд до настоящего назначения с 2014 года руководил в должности президента Joy Global China, входящей в состав японской Komatsu Mining Corp, ранее был региональным вице-президентом Joy Mining Machinery, а до этого в течение почти 10 лет занимал различные руководящие должности в General Electric.

Maersk Container Industry насчитывает более 5 тыс. сотрудников, в состав компании входят три завода по строительству контейнеров в Китае и Чили и конструкторско-проектное бюро в Дании.