Загрязнение в Петербурге

По данным ГМСКЦ, 2 ноября в 8-12 капитан теплохода «Капелла» (флаг Литва, порт регистрации Клайпеда) сообщил об обнаружении масляной плёнки между судном и причалом. Судно стоит у причала №2 Большой Турухтанной гавани Большого порта Санкт-Петербург. Источник загрязнения устанавливается. Катер-бонопостановщик «Арнеб» (судовладелец Балтийский филиал ФБУ «МСС Росморречфлота») обоновал судно, загрязнение локализовано боновым ордером, собрано 100 литров водомасляной эмульсии. Работы были прекращены в 18-00 в связи с наступлением темного времени суток с тем, чтобы продолжить их с утра 3 ноября.

В 19-21 2 ноября поступило сообщение о том, что в районе мыса Сеть-Наволок (7 миль к северу от входа в Кольский залив в Баренцевом море) потерял ход и дрейфует катер «РМЛ-8774» (судовладелец ОАО «Русское море», порт регистрации Мурманск, на борту 3 человека.). В 21-06 теплоход ТТ-0113 «Альфа» взял аварийное судно на буксир и начал движение в Ура-губу. В 1-26 3 ноября аварийное судно было ошвартовано к причалу в Ура-губе.