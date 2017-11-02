Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • NYK выкупает Yusen Logistics

    02.11.2017

  • 130908-avelana-468x60_6_russian_html5

    • NYK намерен выкупить принадлежащие миноритарным акционерам доли в своей экспедиторской компании Yusen Logistics. На сегодня NYK принадлежит в Yusen Logistics 25 135 084 акций, или 59,61% уставного капитала компании.

    NYK рассчитывает выкупить все акции Yusen Logistics – сразу, если акционеры будут готовы их продать, или в два этапа – путем приобретения тех акций, которые миноритарии буду согласны продать (при условии, что в сумме этот пакет будет больше или равен 2 977 700 акций), и затем принудительного выкупа остальных акций.

    Цена продажи установлена в размере 1500 иен (13,2 доллара) за акцию – с премией 47,35% к цене на момент закрытия торгов 30 октября, которая составила 1018 иен (8,9 доллара) за акцию. Принудительный выкуп будет осуществляться по той же цене – 1500 иен.

    Помимо самого NYK, акционерами Yusen Logistics являются 9 организаций, самый большой пакет, находящийся в собственности миноритарного акционера, составляет 7,1%%. В сумме миноритариям принадлежит 17 033 918 акций. Их суммарная стоимость по цене, предложенной NYK, составляет 25,6 млрд иен (224,35 млн долларов).

    170

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    M&APanalpinaСделкаСлияния и поглощения 28.09.2017 Panalpina покупает голландского специалиста по скоропорту
    Panalpina сообщил а о приобретении голландской компании Interfresh Airfreight Handling, специализирующейся на таможенном оформлении и доставке «последней мили» […]
    0
    MitsuiКонтейнерный бизнесСлияния и поглощения 03.05.2017 Обратились не по адресу
    Федеральная морская комиссия США (FMC) отклонила создание совместного контейнерного сервиса NYK, K Line и Mitsui OSK Lines, ссылаясь […]
    0
    K LineM&AMOLNYKСлияния и поглощения 10.07.2017 Про объединенную японскую контейнерную линию
    K Line, MOL и NYK сообщил подробности о структуре и руководстве холдинговой компании, которая будет управлять объединенным контейнерным […]
    0
    Hapag-LloydM&AUASCКадрыСлияния и поглощенияСокращение 01.06.2017 Hapag-Lloyd сократит до 12% берегового персонала
    После слияния с UASC Hapag-Lloyd намерен сократить до 12% своего берегового персонала, насчитывающего почти 11 тыс. человек. Как […]
    0
    Freight VillageM&AСделкаТрансКонтейнер 07.06.2017 ТрансКонтейнер войдет в капитал Фрейт Вилладж Калуга Север
    Сегодня в рамках форума «Стратегическое партнерство 1520» в Сочи состоялось подписание основных документов для заключения сделки по участию […]
    0
    Hapag-LloydUASCСлияния и поглощения 18.05.2017 Быть или не быть
    Слияние Hapag-Lloyd и UASC завершится к концу мая, сообщает World Maritime News со ссылкой на представителя Hapag-Lloyd. Такое […]
    0
    Hamburg SuedM&AMaersk Line 28.04.2017 Its a deal
    Правления Maersk Line и Oetker Group одобрили приобретение Maersk Line Hamburg Sued. Как отметил, комментируя принятое решение, CEO […]
    0
    Hapag-LloydM&AUASCСлияния и поглощения 29.03.2017 Что мешает сделке Hapag-Lloyd и UASC
    По данным Reuters, закрытию сделки по слиянию Hapag-Lloyd и UASC препятствуют возникшие у немецкой линии и ряда ближневосточных […]
    0
    COSCOM&AOOCLГлобальноСлияния и поглощения 10.07.2017 COSCO покупает OOCL
    Как сообщается в совместном заявлении компаний, COSCO Shipping Holdings Co. Ltd., дочерняя структура China COSCO Shipping Corporation Ltd, […]
    0
    Hapag-LloydUASCАкционерыСделкаСлияния и поглощения 25.05.2017 Hapag-Lloyd + UASC
    Слияние Hapag-Lloyd и UASC состоялось, официально сообщил Hapag-Lloyd. Таким образом, Hapag-Lloyd займет последнюю строчку в топ-5 самых крупных […]
    0
    M&AOOCLСлияния и поглощения 20.01.2017 OOCL не продается
    «Компания не ведет никаких переговоров о продаже и не располагает информацией о каком-либо предложении о продаже в отношении […]
    0
    K LineM&AMOLNYK 07.07.2017 На неделю позже плана
    K Line, MOL и NYK объявили о создании холдинговой компании, которая будет управлять объединенным контейнерным бизнесом линий, и […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    02.11.2017 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 43
    02.11.2017 NYK выкупает Yusen Logistics
    02.11.2017 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
    01.11.2017 New Weekly №59 Грузооборот Дальнего Востока, 9 месяцев 2017г.
    01.11.2017 Грузооборот российского транспорта
    01.11.2017 Грузы РЖД
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге
    19.10.2016 Менеджер по продажам в Оверсиз Фрэйт Эйдженси



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики