NYK выкупает Yusen Logistics

NYK намерен выкупить принадлежащие миноритарным акционерам доли в своей экспедиторской компании Yusen Logistics. На сегодня NYK принадлежит в Yusen Logistics 25 135 084 акций, или 59,61% уставного капитала компании.

NYK рассчитывает выкупить все акции Yusen Logistics – сразу, если акционеры будут готовы их продать, или в два этапа – путем приобретения тех акций, которые миноритарии буду согласны продать (при условии, что в сумме этот пакет будет больше или равен 2 977 700 акций), и затем принудительного выкупа остальных акций.

Цена продажи установлена в размере 1500 иен (13,2 доллара) за акцию – с премией 47,35% к цене на момент закрытия торгов 30 октября, которая составила 1018 иен (8,9 доллара) за акцию. Принудительный выкуп будет осуществляться по той же цене – 1500 иен.

Помимо самого NYK, акционерами Yusen Logistics являются 9 организаций, самый большой пакет, находящийся в собственности миноритарного акционера, составляет 7,1%%. В сумме миноритариям принадлежит 17 033 918 акций. Их суммарная стоимость по цене, предложенной NYK, составляет 25,6 млрд иен (224,35 млн долларов).