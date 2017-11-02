Петербургскому Россельхознадзору расширили подконтрольную территорию

В соответствии с Приказом Россельхознадзора от 1 августа 2017 года «О схеме размещения территориальных органов Россельхознадзора» с 1 ноября 2017 года Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской области именуется Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям с местонахождением в Санкт-Петербурге.

Управление осуществляет контрольно-надзорную деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, сообщили в Управлении.