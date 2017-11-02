Новые Правила государственной регистрации судов

30 октября Минюст России зарегистрировал приказ Минтранса России от 19 мая 2017г. №191 «Об утверждении Правил государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах и централизованного учета зарегистрированных судов» (регистрационный № 48733). 31 октября приказ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 31 декабря 2017 года, сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса.

Приказ №191 подготовлен взамен приказа Минтранса России от 9 декабря 2010 года №277 «Об утверждении Правил регистрации судов и прав на них в морских портах» (зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2011г., регистрационный № 20217). Принятие нового приказа вызвано необходимостью внесения ряда изменений и уточнений в правила регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах в связи с внесенными в российское законодательство изменениями, а также необходимостью систематизации процедуры государственной регистрации судов.

Утвержденными Правилами устанавливается порядок государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах Российской Федерации, а также порядок централизованного учета зарегистрированных судов в соответствии с условиями государственной регистрации, установленными Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации.

В соответствии с Правилами судно подлежит государственной регистрации в одном из реестров судов после проведения процедуры идентификации судна при наличии вывода о его соответствии заявленным сведениям, что является новеллой в процедуре государственной регистрации судов.

Приказом №191 введена возможность первоначальной государственной регистрации вновь построенных судов, судов, приобретенных за пределами Российской Федерации или зафрахтованных у иностранного собственника по бербоут-чартеру, в Государственном судовом реестре, бербоут-чартерном реестре или Российском международном реестре судов, которая осуществляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подачи документов, и действует до даты принятия органом государственной регистрации решения о государственной регистрации. По результатам первоначальной государственной регистрации судовладельцу не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подачи документов, выдается временное свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации на три месяца.

Одновременно с заявлением о первоначальной государственной регистрации судовладелец может обратиться в орган государственной регистрации с заявлением об оформлении свидетельства о минимальном составе экипажа и свидетельства о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом и от загрязнения нефтью, которые выдаются судовладельцу после проведения процедуры государственной регистрации вместе с другими документами на судно, что также является новым в процедуре регистрации судов.