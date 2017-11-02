Есть ли в России компетентная лоцманская власть?

Об утверждении Положения о морских лоцманах Российской Федерации
В соответствии с пунктом 2 статьи 87 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 15, ст. 1519, № 45, ст. 4377; 2005, № 52, ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418, № 30, ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30, ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6335, № 48, ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4321; 2013, № 30, ст. 4058; 2014, № 6, ст. 566, № 42, ст. 5615, № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 89, № 13, ст. 1810, № 29, ст. 4339, 4356; 2016, № 27, ст. 4186, 4215; 2017, № 7, ст. 1029, № 27, ст. 3945) п р и к а з ы в а ю:
- Утвердить прилагаемое Положение о морских лоцманах Российской Федерации.
- Признать утратившим силу приказы Министерства транспорта Российской Федерации:
от 22 июля 2008 г. № 112 «Об утверждении Положения о морских лоцманах Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2008 г., регистрационный № 12198);
от 9 марта 2010 г. № 57 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 112» (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2010 г. № 16892).
Министр М.Ю. Соколов
Козлов Олег Борисович
+7 499 495 07 32
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|УТВЕРЖДНЕНО
приказом Минтранса России
от ______________ № ______
ПОЛОЖЕНИЕ
о морских лоцманах Российской Федерации
- Общие положения
- Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 87 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»[1]) (далее – КТМ) и определяет требования, предъявляемые к морским лоцманам, в том числе при осуществлении лоцманской проводки судов, порядок профессиональной подготовки морских лоцманов, порядок проведения аттестации кандидатов в морские лоцманы и морских лоцманов, а также права и обязанности морского лоцмана при осуществлении лоцманской проводки судна.
- Правила, установленные настоящим Положением, применяются при осуществлении лоцманами лоцманских проводок судов, указанных в пункте 1 статьи 3 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (далее – суда), независимо от их флага и принадлежности, на подходах к морским портам, в пределах акваторий морских портов, между морскими портами.
- Организацию профессиональной подготовки, подтверждения или повышения квалификации морских лоцманов в соответствии с настоящим Положением осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта[2]) (далее – Росморречфлот), которое публикует в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» программы подготовки, и перечень вопросов, предусмотренных настоящим Положением.
- Требования, предъявляемые к морским лоцманам
- Морской лоцман должен иметь:
- гражданство Российской Федерации;
- действующее лоцманское удостоверение;
- трудовой договор с организацией, осуществляющей лоцманскую проводку судов (далее – лоцманская организация), на выполнение обязанностей морского лоцмана;
- документ о получении высшего или среднего профессионального образования в области судовождения;
- свидетельство о прохождении тренажерной подготовки по программам:
«Радиолокационное наблюдение и прокладка»;
«Использование средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП)»;
«Маневрирование и управление судном»;
«Использование электронных карт на морских судах»;
«Оператор глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ)» или «Оператор ограниченного района глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ)», если определенный район лоцманской проводки находится в пределах района А1 глобальной морской системы связи при бедствии (далее – ГМССБ);
- начальную подготовку в соответствии с правилом VI/1 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несения вахты 1978 года с поправками (далее – Конвенция ПДНВ)[3]);
- свидетельство о прохождении профессиональной подготовки или подтверждении/повышении квалификации морского лоцмана;
- справку об успешном прохождении стажировки в течение не менее 4 дней в качестве дублера оператора службы управления движением судов (далее – СУДС), в зоне действия которой находится район лоцманской проводки, обслуживаемый лоцманской организацией, работником которой является морской лоцман или кандидат в морские лоцманы
- заключение медицинской комиссии о соответствии состояния здоровья требованиям, предъявляемым при дипломировании капитанов и вахтенных помощников капитана в соответствии с Конвенцией ПДНВ.
- Морской лоцман должен знать:
- нормы международного права и законодательство Российской Федерации об обеспечении безопасности мореплавания, охране человеческой жизни на море и предотвращении загрязнения окружающей среды применительно к лоцманской деятельности;
- требования по организации штурманской службы на судах, методы и способы решения задач судовождения;
- лоцию на район лоцманской проводки и его границы;
- правила плавания и обязательные постановления в морском порту, действующие в районе лоцманской проводки судов;
- климатические, гидрометеорологические, гидрологические и навигационно-гидрографические факторы, влияющие на судно при плавании в районе лоцманской проводки судов, и способы учета воздействия этих факторов при управлении судном, в том числе направления и скорости течений, высоту и продолжительность приливов, объявленные проходные осадки, глубины в районе лоцманской проводки судов с учетом приливно-отливных и сгонно-нагонных явлений, названия и характеристики каналов, навигационные опасности и ориентиры района лоцманской проводки судов;
- любые иные особенности района лоцманской проводки судов, оказывающие влияние на безопасность плавания судов;
- схемы разделения движения, системы управления движением судов, характеристики и особенности навигационных путей в районе лоцманской проводки судов, в том числе рекомендуемые курсы и глубоководные пути района лоцманской проводки судов;
- виды и характеристики применяемых в районе лоцманской проводки плавучих предостерегательных знаков и средств стационарного навигационного оборудования;
- оборудование мостика и средства судовождения;
- характеристику огней, их секторы видимости и туманные сигналы, радиолокационные отражатели, электронные средства навигации, используемые в районе лоцманской проводки судов;
- названия, места расположения, характеристики и особенности средств навигационного оборудования и естественных навигационных ориентиров, имеющихся в районе лоцманской проводки судов;
- порядок использования информации, предоставляемой СУДС в целях обеспечения безопасности движения судов в районе лоцманской проводки судов;
- характеристики и порядок использования действующих в районе лоцманской проводки судов технических систем навигации, идентификации, сигнализации, связи, контроля и управления судоходством (глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), глобальная система навигации и определения местоположения (GPS), автоматические идентификационные системы (АИС), ГМССБ, система опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии (ОСДР);
- названия, позывные служб морского порта, СУДС, судов и других участников обеспечения плавания судов в районе лоцманской проводки судов и способы осуществления связи с ними;
- способы аналитического, графического, инструментального и визуального ориентирования при осуществлении контроля местоположения судна применительно к району лоцманской проводки судов;
- отличительные глубины над подводными навигационными опасностями и мелями в районе лоцманской проводки судов;
- имеющиеся в районе лоцманской проводки судов системы передачи навигационных предупреждений мореплавателям, объемы и сроки передаваемой ими информации;
- порядок использования и ограничения на использование радиолокатора и систем автоматической и радиолокационной прокладки;
- технические и эксплуатационные характеристики имеющихся в районе лоцманской проводки ледоколов, буксиров и способы их использования во время плавания, маневрирования и производства швартовных операций;
- факторы, влияющие на управляемость судна;
- особенности, недостатки и ограничения, присущие различным системам судовых движителей, подруливающих и рулевых устройств;
- расположение портовых сооружений, якорных стоянок, мест расхождения при движении судов в узкостях и места убежища для них;
- характеристики и особенности имеющихся в районе лоцманской проводки судов гидротехнических сооружений (причалы, пирсы, молы, дамбы, мосты, эстакады, судоходные шлюзы, каналы, выносные перегрузочные устройства), способы и приемы безопасного прохода, маневрирования и производства швартовных операций в районе лоцманской проводки судов этих сооружений в разное время суток и с учетом воздействия на судно гидрометеорологических факторов;
- порядок взаимодействия со службами порта в чрезвычайных ситуациях и при установлении штормовых готовностей (получении штормовых предупреждений);
- расположение и характеристики имеющихся в районе лоцманской проводки судов аварийно-спасательных формирований и средств ликвидации аварийных разливов нефти;
- способы производства швартовных операций и постановки судна на якорь и швартовные бочки в различных гидрометеорологических условиях;
- управление судном при лоцманской проводке, постановке/снятии с якоря, швартовке и отшвартовке, маневрировании с буксирами и без них и при чрезвычайных ситуациях;
- характерные обстоятельства и причины происшествий с судами в районе лоцманской проводки судов;
- безопасные процедуры посадки и высадки морского лоцмана;
- английский язык в объеме, необходимом для осуществления лоцманской деятельности, не ниже знания «Стандартных фраз ИМО для общения на море»[4]);
- особенности управления судном, оборудованным винто-рулевой(ыми) колонкой(амии) (азиподом) в качестве основного движителя.
- Морской лоцман должен уметь:
- применять свои профессиональные знания и опыт при осуществлении лоцманской проводки судна на практике (давать рекомендации капитану судна в процессе управления судном при его движении, маневрировании и производстве швартовных операций в целях обеспечения безопасности плавания судов, предотвращения происшествий с судами и защиты морской среды);
- ориентироваться в навигационной обстановке по пути следования судна в районе лоцманской проводки судов в различное время суток и при различных погодных условиях;
- использовать искусственные и естественные навигационные ориентиры при определении и контроле за местоположением судна;
- применять аналитические, графические, инструментальные и визуальные методы определения и контроля за местоположением судна;
- определять элементы движения встречных судов и решать задачи по безопасному расхождению с ними;
- учитывать влияние гидрометеорологических и гидродинамических факторов, влияющих на судно при его движении и стоянке;
- пользоваться судовыми и индивидуальными техническими средствами навигации, сигнализации и связи;
- взаимодействовать с оператором СУДС при осуществлении лоцманской проводки судов;
- давать рекомендации капитану обслуживаемого судна по работе с буксирами при осуществлении всех видов буксировочных и швартовных операций, применяемых в районе лоцманской проводки судов;
- использовать русский и (или) английский язык в процессе общения с капитаном судна, лоцманскую проводку которого осуществляет, и другими участниками обеспечения плавания судов в районе лоцманской проводки судов, а в случае разногласий или непонимания – «Стандартные фразы ИМО для общения на море»;
- оказывать первую медицинскую помощь и использовать способы личного выживания в соответствии с правилом VI/1 Конвенции ПДНВ;
- пользоваться навигационными картами и пособиями по району лоцманской проводки судов.
- Кандидат в морские лоцманы должен:
- удовлетворять требованиям, указанным в пунктах 4, 5, 6 настоящего Положения, за исключением требований о наличии у него действующего лоцманского удостоверения;
- иметь диплом о присвоении квалификации не ниже старшего помощника капитана;
- иметь общий стаж работы не менее трех лет в должности капитана или старшего помощника капитана на морских судах валовой вместимостью 500 и более, подтвержденный справками о плавании;
- после окончания стажировки в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения иметь справку лоцманской организации о прохождении стажировки в качестве ученика (стажера) лоцмана с указанием района лоцманской проводки судов, размеров и типов проводимых судов;
- иметь трудовой договор с лоцманской организацией на выполнение обязанностей стажера морского лоцмана.
- Морской лоцман обязан:
- совершенствовать свои знания и опыт, необходимые для успешной профессиональной деятельности;
- не реже одного раза в пять лет проходить подтверждение/повышение квалификации и аттестацию;
- ежегодно проходить медицинские обследования для подтверждения соответствия состояния здоровья для работы морским лоцманом и получения заключения медицинской комиссии в соответствии с подпунктом 9 пункта 4 настоящего Положения;
- соблюдать установленный режим труда и отдыха в целях обеспечения физической и психологической готовности к осуществлению надлежащей лоцманской проводки судна на всем ее протяжении;
- при осуществлении лоцманской проводки иметь при себе лоцманское удостоверение и лоцманскую квитанцию;
- во время посадки на судно и высадки с судна использовать индивидуальные спасательные средства.
- Для осуществления лоцманских проводок судов лоцманская организация должна обеспечить морского лоцмана следующим материально-техническим снабжением и оснащением:
- средствами доставки морского лоцмана с берега на судно, обеспечивающими безопасную посадку и безопасную высадку морского лоцмана с судна, находящимися в исправном состоянии и обладающими необходимыми техническими характеристиками исходя из протяженности района лоцманской проводки судов, продолжительности лоцманской проводки судов, интенсивности судоходства, гидрометеорологических и других особенностей района лоцманской проводки судов (лоцманский катер, буксир, вертолет);
- автомобильным транспортом, функционирующим в круглосуточном режиме;
- необходимыми средствами связи с судами, службами морского порта и СУДС;
- индивидуальным приемником глобальной системы позиционирования (ГЛОНАСС и/или GPS) и идентификации судов (АИС);
- помещениями для работы и отдыха морских лоцманов, соответствующими гигиеническим нормативам и санитарно-эпидемиологические требованиям и оборудованные телефонной связью, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и необходимой оргтехникой;
- помещением и оборудованием для проведения технической учебы морских лоцманов;
- помещением, имеющим оборудование для хранения и подогрева пищи;
- морскими навигационными картами и пособиями на район лоцманской проводки судов, откорректированные по последним «Извещениям мореплавателям»;
- навигационной, гидрометеорологической и гидрологической информацией по району лоцманской проводки судов;
- нормативными правовыми актами, регулирующими лоцманскую деятельность в Российской Федерации, в электронном виде или на бумажных носителях;
- спецодеждой в соответствии с климатическими условиями района лоцманской проводки судов;
- индивидуальными спасательными средствами одобренного типа и средствами индивидуальной связи одобренного типа;
- медицинскими средствами оказания первой помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»[5]);
- бланками лоцманских квитанций.
- Права и обязанности морского лоцмана при осуществлении лоцманской проводки судна
- Морской лоцман при осуществлении лоцманской проводки судна имеет право:
- пользоваться судовой радиостанцией и другими средствами связи;
- пользоваться всеми судовыми средствами навигационного оборудования и вспомогательными средствами;
- сверять данные, записанные в лоцманской квитанции и лоцманской карточке, с данными, указанными в судовых документах;
- получать от капитана судна сведения о конструктивных, эксплуатационных особенностях и текущем состоянии навигационных приборов, двигательной установки, рулевого, подруливающего, якорного и других устройств, обеспечивающих управление движением и маневрирование судна;
- получать от капитана судна сведения о названии судна, его характеристиках (наибольшая длина, наибольшая ширина, осадка носом и кормой, высота наивысшей точки судовых конструкций над поверхностью воды, скорость судна при разных режимах работы судовой пропульсивной установки, наличие на судне подруливающих устройств и их мощность), позывных судна, загрузке, остойчивости и непотопляемости судна;
- получать от капитана судна сведения о маневренных характеристиках и особенностях управляемости судна, необходимые для лоцманской проводки судна;
- получать информацию от капитана судна о дате и времени прихода к месту посадки морского лоцмана, месте назначения, причале (борт швартовки), названии морского агента судна;
- получать от капитана судна любую иную информацию, необходимую для лоцманской проводки судна;
- в случае, если погодные условия не позволяют морскому лоцману подняться на борт судна, по согласованию с капитаном судна и капитаном морского порта осуществлять лоцманскую проводку судна методом лидирования до места, где посадка морского лоцмана на борт судна станет возможной и безопасной.
- Перед началом лоцманской проводки судна морской лоцман обязан:
- иметь лоцманскую квитанцию, в которой фиксируется факт проводки судна лоцманом и замечания к его работе;
- получить от капитана судна заполненную лоцманскую карточку, содержащую точные данные об осадке судна, о длине, ширине и вместимости судна, его технико-эксплуатационных и маневренных характеристиках, наличии и степени готовности судовых средств движения, управления, навигации, сигнализации и связи;
- получить от капитана судна информацию о любых необычных маневренных характеристиках судна, а также о других обстоятельствах, могущих оказать влияние на лоцманскую проводку судна (неполадки в механизмах, неисправности навигационного оборудования, ограничения в кадровом составе экипажа, которые могут повлиять на эксплуатацию, управление или безопасное маневрирование судна);
- проинформировать капитана судна о навигационно-гидрографических и гидрометеорологических условиях предстоящего плавания, наличии на пути следования навигационных и других опасностей и особенностей;
- проинформировать капитана судна об имеющихся в районе лоцманской проводки СУДС, других системах обеспечения безопасности мореплавания и о порядке взаимодействия с ними;
- согласовать с капитаном судна план предстоящей лоцманской проводки судна, включая планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, а также язык, используемый для обмена информацией на ходовом мостике и с внешними участниками лоцманской проводки судна;
- согласовать с капитаном судна план предстоящей постановки судна на бочки, якорную стоянку, съемки с них, швартовки к причалу или выносному перегрузочному устройству и отхода от них;
- проинформировать капитана судна о швартовке, использовании, числе и характеристиках буксиров, швартовых катеров, прочих внешних услугах, подаваемых или принимаемых швартовых концах;
- согласовать с капитаном судна порядок прохождения информации и распоряжений по управлению судном, а также контроля за последствиями исполнения таких распоряжений в процессе предстоящей лоцманской проводки судна.
- Морской лоцман на протяжении всей лоцманской проводки судна должен обмениваться с капитаном судна информацией в отношении судовождения, местных условий и правил плавания.
- Рабочими языками при осуществлении лоцманской проводки судов являются русский и/или английский языки.
- Во время лоцманской проводки морской лоцман обязан:
- постоянно вести наблюдение за любыми изменениями навигационных, гидрометеорологических и иных условий плавания, имеющих значение для безопасности проводимого судна и иных судов в районе лоцманской проводки судна;
- непрерывно контролировать местоположение судна, используя методы графического счисления, анализа, инструментального и глазомерного определения навигационных параметров;
- знать и учитывать размеры, осадки, эксплуатационные, маневренные характеристики проводимого судна, характеристики судовых средств движения и управления, а также характер и количество перевозимого груза и пассажиров;
- знать состояние судоходства в районе лоцманской проводки судна (количество и названия судов, следующих по главным и примыкающим фарватерам, порядок их следования, наличие судов, осуществляющих швартовные операции и маневрирование по постановке и съемке с якоря, судов, ограниченных в маневрировании, аварийных, с опасными грузами на борту);
- пользоваться информацией и рекомендациями, получаемыми от СУДС и других систем обеспечения безопасности мореплавания;
- сообщать немедленно капитану морского порта о:
любых переменах на фарватерах, которые могут создавать угрозу безопасности мореплавания;
любых происшествиях с судном, лоцманскую проводку которого он осуществляет, и с другими судами в обслуживаемом им районе;
невыполнении капитаном судна, лоцманскую проводку которого он осуществляет, правил плавания судов и правил предотвращения загрязнения с судов нефтью, вредными веществами, сточными водами или мусором;
любых неисправностях в оборудовании судна, которые влияют на безопасность плавания, швартовку и постановку на якорь (судовых средств связи, навигационного, швартовного и якорного оборудования).
- Морской лоцман не вправе осуществлять лоцманскую проводку судов в случае:
нарушения установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации режима труда и отдыха;
несоответствия здоровья морского лоцмана предъявляемым к нему медицинским требованиям;
несоответствия материально-технического обеспечения и оснащения морского лоцмана требованиям, установленным настоящим Положением;
если характеристики, размеры судна и условия проводки не отвечают квалификации (категории) морского лоцмана.
- Морской лоцман не вправе одновременно осуществлять лоцманскую проводку более одного судна.
- Используя знание правил плавания в районе лоцманской проводки судна, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических и других условий и местных особенностей района лоцманской проводки судна, а также влияния этих условий на плавание судна и свой практический опыт, морской лоцман оказывает помощь капитану судна в оценке навигационной обстановки и управлении судном.
- По поручению капитана судна лоцман может отдавать распоряжения относительно плавания и маневрирования судна непосредственно рулевому, что не освобождает капитана судна от ответственности за последствия, которые могут наступить в результате таких распоряжений.
- Если капитан судна, лоцманская проводка которого осуществляется, без достаточных на то оснований не следует рекомендациям морского лоцмана, морской лоцман незамедлительно сообщает об этом капитану морского порта и оператору СУДС (при её наличии в районе лоцманской проводки).
В указанном случае морской лоцман обязан оставаться на ходовом мостике и сообщать капитану судна сведения, необходимые для безопасного плавания судна.
- Морской лоцман не вправе без согласия капитана судна оставить судно раньше, чем поставит судно на якорь, ошвартует судно в безопасном месте, выведет судно в море или будет сменен другим лоцманом.
- По окончании лоцманской проводки судна по просьбе капитана судна морской лоцман может остаться на судне при необходимости догрузки или разгрузки судна, неисправности судовых механизмов, ожидания полной воды, нахождения судна в карантине и других обстоятельств, при которых, по мнению капитана судна, он нуждается в советах морского лоцмана.
- По результатам лоцманской проводки судна в лоцманскую квитанцию в качестве примечания капитаном судна могут быть внесены претензии к лоцманской проводке судна.
- Порядок профессиональной подготовки, подтверждения или повышения квалификации морских лоцманов
- Профессиональная подготовка, подтверждение или повышение квалификации морских лоцманов включает в себя:
подготовку кандидатов в морские лоцманы в соответствии с программой, опубликованной в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;
подтверждение квалификации морских лоцманов;
повышение квалификации морских лоцманов.
- Подтверждение квалификации морских лоцманов осуществляется в следующих случаях:
окончание срока действия лоцманского удостоверения;
лишения морского лоцмана лоцманского удостоверения в соответствии с пунктом 2 статьи 102 КТМ;
перерыв в осуществлении лоцманской деятельности морским лоцманом в районе лоцманской проводки, указанном в его лоцманском удостоверении, более одного года;
по инициативе лоцманской организации.
Повышение квалификации морских лоцманов осуществляется в следующих случаях:
необходимости повышения квалификационной категории морского лоцмана;
необходимости осуществления лоцманской проводки в новом районе лоцманской проводки судов.
- Подготовка кандидатов в морские лоцманы, подтверждение или повышение квалификации морских лоцманов должны включать в себя:
- теоретическую подготовку;
- тренажерную подготовку;
- стажировку на судах, лоцманская проводка которых осуществляется (далее – стажировка).
Кандидаты в морские лоцманы и морские лоцманы, повышающие квалификацию, должны пройти стажировку в качестве дублера оператора СУДС, в зоне действия которой находится район лоцманской проводки судов.
Стажировка кандидата в морские лоцманы в качестве дублера оператора СУДС проводится в течение 7 дней, а стажировка морского лоцмана в качестве дублера оператора СУДС проводится в течение 4 дней.
- Подготовка кандидатов в морские лоцманы и повышение квалификации морских лоцманов в части теоретической и тренажерной подготовки осуществляется в профессиональных образовательных организациях.
- Стажировка проводится под руководством квалифицированного морского лоцмана, имеющего стаж работы в качестве морского лоцмана в данном районе лоцманской проводки не менее пяти лет, при этом:
- Срок непрерывной стажировки кандидата в морские лоцманы не должен быть менее шести месяцев. Если за указанный срок кандидат в морские лоцманы не получил необходимых навыков, срок такой стажировки может быть продлен до одного года.
- В морском порту Российской Федерации, где плавание морских судов имеет сезонный характер, и период работы морского порта составляет менее 6 месяцев в течение года, срок стажировки кандидата в морские лоцманы устанавливается равным периоду работы морского порта.
- Срок стажировки лоцмана при повышении им своей категории возможен при стаже безаварийной работы не менее 3 лет в данном районе и должен быть не менее трех месяцев на судах, соответствующих первой категории лоцмана.
4) Срок стажировки морского лоцмана при подтверждении им квалификации для работы в новом для этого морского лоцмана районе лоцманской проводки не должен быть менее двух месяцев, при этом морской лоцман должен принять участие в осуществлении не менее чем 40 лоцманских проводок судов соответствующей категории, если продолжительность лоцманской проводки составляет 4 часа и менее, и 25 лоцманских проводок, если продолжительность лоцманской проводки составляет более 4 часов. В этом случае у морского лоцмана сохраняется категория, которую он имел на момент начала такой стажировки.
В случае если во время стажировки морской лоцман принимает участие в осуществлении лоцманских проводок продолжительностью как менее 4 часов, так и более 4 часов, общее количество лоцманских проводок, в которых принимает участие морской лоцман, должно быть не менее 30.
- Теоретическая и тренажерная подготовка морского лоцмана и кандидата в морские лоцманы включает в себя прохождение подготовки по программам подготовки кандидатов в морские лоцманы и повышения квалификации морских лоцманов, в том числе прохождение тренажерной подготовки с целью приобретения, закрепления и обновления необходимых навыков:
в организации и осуществлении радиолокационного наблюдения за судами и ведения прокладки траекторий их движения с целью предотвращения столкновений;
в использовании электронных карт и средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП);
в осуществлении радиосвязи с судами и береговыми центрами при помощи ГМССБ;
в осуществлении маневрирования и управления судами различных типов и размеров, в разное время суток и при различных гидрометеорологических условиях, в том числе и в стесненных условиях;
в приемах оказания первой медицинской помощи пострадавшим и использовании способов личного выживания в случае попадания в условия забортной воды;
в случаях применения вертолета при посадке (высадке) на судно морского лоцмана в районе лоцманской проводки судна, при условии положительного заключения медицинской комиссии о состоянии здоровья морского лоцмана и кандидата в морские лоцманы;
в использовании английского языка для управления судном (при работе с судами под иностранными флагами).
Теоретическая подготовка кандидата в морские лоцманы должна также включать в себя прохождение занятий по теоретической подготовке осуществления лоцманской проводки судов в районе (районах) лоцманской проводки судов, в которых предполагается стажировка кандидата в морские лоцманы по программе, утвержденной капитаном соответствующего морского порта.
- Техническая учеба, проводимая не реже одного раза в квартал по планам лоцманской организации, должна включать в себя:
анализ аварийности и происшествий с судами в районе лоцманской проводки;
учет влияния местных климатических, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических и других особенностей района лоцманской проводки судов при управлении судном во время плавания, маневрирования и производства швартовных операций;
применение аналитических, инструментальных и глазомерных методов ориентирования и контроля за местоположением судна во время лоцманской проводки;
учет особенностей гидротехнических сооружений при плавании, маневрировании и производстве швартовных операций в районе лоцманской проводки;
взаимодействие с СУДС и другими техническими системами в целях обеспечения безопасности мореплавания;
особенности плавания в районе лоцманской проводки судов.
- Проведение аттестации кандидата в морские лоцманы / морского лоцмана
- Аттестация кандидатов в морские лоцманы и морских лоцманов и присвоение или подтверждение квалификационной категории осуществляется аттестационно-квалификационной комиссией (далее – Комиссия), в состав которой входят председатель, его заместитель, секретарь и члены Комиссии (не менее трех).
Председателем Комиссии является капитан соответствующего морского порта,
В число членов Комиссии включаются по согласованию представители государственных органов, судовладельцев и лоцманских организаций, работники которых проходят аттестацию, при этом не менее половины членов указанной комиссии должны быть действующими морскими лоцманами со стажем работы морским лоцманом в данном районе 5 и более лет.
При проведении аттестации должно присутствовать не менее двух третей состава Комиссии.
- Комиссия проводит следующие виды аттестации:
- аттестация кандидатов в морские лоцманы или морских лоцманов на присвоение квалификационной категории морского лоцмана на определенный район лоцманской проводки (первичная аттестация);
- аттестация морских лоцманов на подтверждение их квалификации, которая проводится один раз в пять лет (очередная (периодическая) аттестация);
- аттестация, проводимая по представлению руководителей лоцманских организаций или органов контроля и надзора на морском транспорте в случае:
необходимости повышения квалификационной категории морского лоцмана;
аварийном случае с судном во время осуществления его лоцманской проводки, произошедшем по вине морского лоцмана;
несоответствии морского лоцмана требованиям, установленным настоящим Положением;
существенном изменении особенностей района лоцманской проводки судов;
- аттестация в случае перерыва в осуществлении лоцманской деятельности морским лоцманом в районе лоцманской проводки, указанном в его лоцманском удостоверении, более одного года.
- Аттестация проводится в два этапа:
- Письменное или компьютерное тестирование (далее – тестирование) по программе, опубликованной в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, которое осуществляется в присутствии Комиссии.
Оценка результатов тестирования производится по системе: «сдал», «не сдал».
Оценка «не сдал» ставится, если по результатам тестирования получены неправильные ответы на 5 и более % от общего числа вопросов перечня вопросов, согласованных Росморречфлотом.
- Собеседование, во время которого Комиссия рассматривает документы, указанные в пунктах 37 или 39 настоящего Положения, и опрашивает кандидата в морские лоцманы или морского лоцмана на предмет знания им норм, установленных настоящим Положением, и навигационно-гидрографических особенностей соответствующего района лоцманской проводки.
Список вопросов, задаваемых во время указанного собеседования, должен быть размещен на официальном сайте соответствующей администрации морского порта.
Результат аттестации оформляется протоколом, подписанным членами комиссии и ее председателем.
- Оценка квалификации кандидата в морские лоцманы или морского лоцмана, а также решение комиссии принимаются открытым голосованием, при проведении которого кандидат в морские лоцманы или морской лоцман не присутствует. Результаты голосования определяются большинством голосов. При равенстве голосов решение считается положительным. Результаты голосования сообщаются кандидату в морские лоцманы или морскому лоцману сразу после голосования.
- Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, который составляется в одном экземпляре и подписывается председателем, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в голосовании. Аттестационный лист хранится в личном деле морского лоцмана в службе капитана морского порта.
- При положительном решении комиссии капитан морского порта выдает кандидату в морские лоцманы или морскому лоцману лоцманское удостоверение сроком на пять лет.
- При отрицательном решении комиссии повторный аттестационный экзамен проводится не ранее чем через один месяц.
- При аттестации кандидата в морские лоцманы аттестационный экзамен проводится при предъявлении следующих документов:
- о получении высшего или среднего профессионального образования в области судовождения;
- действующего диплома о присвоении квалификации не ниже старшего помощника капитана;
- справок о плавании, подтверждающих общий стаж работы не менее трех лет в должности капитана или старшего помощника капитана на морских судах валовой вместимостью 500 и более;
- заключения медицинской комиссии о соответствии состояния здоровья требованиям, предъявляемым при дипломировании капитанов и вахтенных помощников капитана в соответствии с Конвенцией ПДНВ;
- свидетельства о прохождении профессиональной подготовки или повышении квалификации морских лоцманов;
- свидетельств о прохождении следующих видов тренажерной подготовки по программам:
«Радиолокационное наблюдение и прокладка»;
«Использование средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП)»;
«Маневрирование и управление судном»;
«Использование электронных карт на морских судах»;
«Оператор глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ)» или «Оператор ограниченного района глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ)», если район лоцманской проводки находится в пределах района А1 глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ);
- справки об успешном прохождении стажировки в течение не менее 7 дней в качестве дублера оператора СУДС, в зоне действия которой находится район лоцманской проводки, обслуживаемый лоцманской организацией, работником которой является кандидат в морские лоцманы или свидетельства о подготовке на тренажере СУДС по программе, опубликованной в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения;
- справки о стажировке в районе лоцманской проводки;
- перечня работ, в которых принимал участие стажер морского лоцмана;
- представление лоцманской организации;
- выписка из трудовой книжки или иное подтверждение трудовой деятельности представляемого к аттестации работника за последние пять лет.
- По результатам аттестационного экзамена кандидату в морские лоцманы присваивается квалификационная категория морской лоцман 2 категории.
- При аттестации морского лоцмана аттестационный экзамен проводится при предъявлении следующих документов:
- о получении высшего или среднего профессионального образования в области судовождения;
- лоцманского удостоверения;
- заключения медицинской комиссии о соответствии состояния здоровья требованиям, предъявляемым при дипломировании капитанов и вахтенных помощников капитана в соответствии с Конвенцией ПДНВ;
- свидетельства о прохождении профессиональной подготовки или повышении квалификации морских лоцманов;
- свидетельств о прохождении следующих видов тренажерной подготовки по программам:
«Радиолокационное наблюдение и прокладка»;
«Использование средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП)»;
«Маневрирование и управление судном»;
«Использование электронных карт на морских судах»;
«Оператор глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ)» или «Оператор ограниченного района глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ)», если район лоцманской проводки находится в пределах района А1 глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ);
- справки об успешном прохождении стажировки в течение не менее 4 дней в качестве дублера оператора СУДС, в зоне действия которой находится район лоцманской проводки, обслуживаемый лоцманской организацией, работником которой является морской лоцман или свидетельство о подготовке на тренажере СУДС по программе для лоцманов, опубликованной в соответствии с пунктом 3 настоящего положения;
- справки о стажировке в районе лоцманской проводки;
- представления лоцманской организации;
- выписки из трудовой книжки о трудовой деятельности, представляемого к аттестации работника, за последние пять лет.
- По результатам аттестационного экзамена морским лоцманам присваиваются следующие квалификационные категории:
морской лоцман 2 категории;
морской лоцман 1 категории.
- Квалификационная категория морского лоцмана 1 категории присваивается морским лоцманам при условии их безаварийной работы в должности морского лоцмана не менее пяти лет и наличия представления лоцманской организации о повышении квалификационной категории морского лоцмана.
- Организация лоцманской проводки судов во вновь создаваемом районе лоцманской проводки
- Во вновь создаваемом районе лоцманской проводки, где лоцманская проводка ранее не осуществлялась и/или в котором отсутствуют морские лоцманы с действующими лоцманскими удостоверениями, лоцманскую проводку имеет право осуществлять морской лоцман, имеющий действующее лоцманское удостоверение, стаж работы морским лоцманом не менее пяти лет, не менее 30 раз прошедший на маломерном судне по маршруту вновь образованного района лоцманской проводки в течение не менее 30 дней и сдавший экзамен на знание местных климатических, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических и других особенностей вновь образованного района лоцманской проводки судов в Комиссии.
- Лоцманское удостоверение, подтверждающее квалификацию морского лоцмана, его право на осуществление лоцманской проводки судов определенных размеров и типов в определенном районе лоцманской проводки судов, выдается капитаном морского порта, и содержит следующую информацию:
номер лоцманского удостоверения;
фамилия, имя, отчество (при наличии) лоцмана, которому выдано лоцманское удостоверение;
присвоенная лоцману квалификация (морской лоцман 1 категории или морской лоцман 2 категории);
информация о размерах и типах судов, лоцманскую проводку которых имеет право осуществлять морской лоцман;
информация о районе лоцманской проводки судов, в пределах которого морской лоцман имеет право осуществлять лоцманскую проводку судов;
фотография лоцмана;
дата и место выдачи лоцманского удостоверения;
срок действия лоцманского удостоверения;
название морского порта Российской Федерации, в котором выдано лоцманское удостоверение;
подпись капитана морского порта Российской Федерации, в котором выдано лоцманское удостоверение.
Все записи в лоцманском удостоверении должны быть продублированы на английском языке.
- Лишение лоцманского удостоверения, предусмотренное пунктом 2 статьи 102 КТМ, осуществляется по решению суда.
- В лоцманскую квитанцию вносится следующая информация:
номер лоцманской квитанции;
фамилия имя отчество морского лоцмана;
наименование лоцманской организации;
название судна;
флаг судна;
идентификационный номер Международной морской организации (ИМО) судна;
позывные судна;
тип судна;
размеры судна – длина наибольшая, ширина наибольшая, высота надводного габарита судна;
валовая вместимость судна;
осадка судна носом и кормой;
последний порт захода судна;
порт назначения;
вид и количество груза/пассажиров;
наименование судовладельца;
наименование агента судна;
дата и время прибытия лоцмана на судно;
дата и время убытия лоцмана с судна;
информация о начальном и конечном пунктах маршрута лоцманской проводки;
количество морских миль, пройденных судном под проводкой лоцмана;
информация о количестве используемых во время лоцманской проводки буксиров с указанием их названий;
информация о замечаниях капитана судна;
фамилия имя отчество капитана судна;
дата заполнения квитанции.
Лоцманская квитанция подписывается капитаном судна и заверяется судовой печатью.
Все записи в лоцманской квитанции должны быть продублированы на английском языке.
[1]) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 15, ст. 1519, № 45, ст. 4377; 2005, № 52, ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418, № 30, ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30, ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6335, № 48, ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4321; 2013, № 30, ст. 4058; 2014, № 6, ст. 566, № 42, ст. 5615, № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 89, № 13, ст. 1810, № 29, ст. 4339, 4356; 2016, № 27, ст. 4186, 4215; 2017, № 7, ст. 1029, № 27, ст. 3945.
[2]) Подпункт 5.3.6 пункта 5 Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 371 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3261; 2006, № 41, ст. 4256; № 52, ст. 5591; 2007, № 6, ст. 764; 2008, № 16, ст. 1706; № 31, ст. 3743; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 5, ст. 623; № 13, ст. 1558; № 18, ст. 2249; № 19, ст. 2338, № 30, ст. 3829, № 36, ст. 4361; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935, № 32, ст. 4832, № 47, ст. 6660; 2012, № 19, ст. 2439, № 41, ст. 5634; 2013, № 20, ст. 2484, № 30, ст. 4114, № 45, ст. 5822; 2014, № 30, ст. 4311; 2015, № 2, ст. 491, № 50, ст. 7185; 2016, № 2, ст. 325, № 28, ст. 4741).
[3]) Постановление Совета Министров СССР от 14 сентября 1979 г. № 871 «О вступлении СССР в Международную конвенцию о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года», опубликовано в постановлениях Совета Министров СССР, 1979, сентябрь, стр. 64. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2003 г. № 371 «О мерах по выполнению Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27 (ч. II), ст. 2799).
[4]) Резолюция ИМО A.960 (23) от 5 декабря 2003 г. «Рекомендации по подготовке и дипломированию морских лоцманов, иных чем лоцманы открытого моря, и эксплуатационным процедурам для морских лоцманов».
[5]) Зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2011 г., регистрационный № 2045.