Kuehne + Nagel запустил жд LCL сервис из Китая на Россию

Kuehne + Nagel запустил сервис по отправке LCL грузов по железной дороге из Китая в Россию. Как рассказали SeaNews в российском представительстве компании, первый контейнер со сборными грузами на Россию был отправлен из Китая 28 сентября в рамках прямого железнодорожного сервиса KN Eurasia Express.

Консолидация в Китае осуществляется на складе Kuehne + Nagel в Ухане, терминал назначения в России – Freight Village Vorsino. Сервис позволяет обеспечить доставку из более 50 пунктов консолидации в Китае в более 20 пунктов назначения в России. По запросу, уточнили в компании, груз может быть доставлен в любое другое место назначения.

Транзитное время от станции Ухань до терминала в Ворсино составит 16 дней. С учетом забора груза у отправителя, доставки до склада в Ухане, консолидации и документального оформления, времени в пути из Уханя в Ворсино, обработки и расконсолидации груза в Ворсино и доставки до склада получателя, общее время доставки от двери до двери составляет не более 24 дней.

Сервис KN Eurasia Express на Европу был запущен около полугода назад. Недавно он был расширен, и доставка сборных грузов в Россию стала одним из аспектов этого развития. Кроме того, были запущены еженедельный сервис из Чанчуня на Гамбург (как отмечают в головном офисе Kuehne + Nagel, он особенно востребован предприятиями автопрома), а также прямой сервис из Сианя в Коувола (Финляндия).